IndonesiaNEXT 2020 Siap Cetak SDM Unggul Penggerak Roda Kemajuan Bangsa

JAKARTA.UPEKS.co.id—Penyelenggaraan edisi keempat dari IndonesiaNEXT 2019 sebagai salah satu program corporate social responsibility (CSR) unggulan dari Telkomsel telah mencapai puncaknya.

Hal tersebut ditandai pengumuman 10 Best Talent dan Best of The Best dari IndonesiaNEXT 2019 dalam acara “Crowning Session IndonesiaNEXT 2019” yang diselenggarakan secara virtual melalui CloudX, MAXstream, dan YouTube Live 12 September 2020.

Selain memberikan apresiasi bagi peserta IndonesiaNEXT 2019, Telkomsel juga mengumumkan kelanjutan program IndonesiaNEXT 2020 yang segera mulai digelar tahun ini.

Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, “Telkomsel mengucapkan selamat kepada para peserta terbaik dari IndonesiaNEXT 2019 atas pencapaian luar biasa yang berhasil diraih dalam program ini.

”Kami berharap, insan-insan terbaik dari program IndonesiaNEXT mampu menginspirasi mahasiswa dan siswa lainnya untuk bisa meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya agar semakin banyak sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing hingga di level internasional. Hal tersebut tentunya sejalan dengan semangat

“Yes, I’m The Next” yang konsisten ditularkan oleh IndonesiaNEXT bagi para peserta.” ujarnya.

Crowning Session IndonesiaNEXT 2019 dihadiri oleh 28 finalis mahasiswa yang berasal dari 4 kota penyelenggaraan inisiatif tersebut, yaitu Bandung, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Samarinda, dengan tiap kota diwakili oleh tujuh finalis terpilih.

Dari situ, Telkomsel memilih nama-nama yang berhasil masuk ke dalam kategori 10 Best Talent, yaitu Ahmad Ryan Nur Rahman (Universitas Lambung Mangkurat), Cristin Juniarti (Institut Teknologi Bandung), Muhammad Shohih Afif (Universitas Lambung Mangkurat), Muchamad Nur Shoim (Universitas Amikom Yogyakarta), Terani Virda (Institut Teknologi Bandung), Muhammad Reyhan (Institut Teknologi Bandung), Heryandy Pratama (Universitas Mulawarman), Yoram Benyamin Merani (Universitas Lambung Mangkurat), Fitria Khoirun Nisa (UGM), dan Erlin Ketna Purnamasari (Universitas Islam Indonesia). Sedangkan untuk kategori Best Ambassador, Roy Krisna Nomura (Telkom University) berhasil menjadi pemenang.

Selain itu, turut hadir empat pemenang dari IndonesiaNEXT 2019 segmen Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari empat kota penyelenggaraan inisiatif tersebut, yaitu Bandung, Sumedang, Yogyakarta, dan Surabaya.

Mereka adalah Putri Anggraeni (SMKN 1 Sewon Yogyakarta), Tubagus Gusti Fauzi (SMKN 1 Sumedang), Ilhana Cantika

(SMKN 1 Bandung), dan Taufiqul Hakim (SMKN 1 Surabaya). Seluruh talenta terbaik IndonesiaNEXT 2019, 28 finalis mahasiswa dan 4 pemenang segmen SMK, akan mendapatkan bantuan pendidikan senilai Rp 1 Miliar.

Para peserta terbaik telah melewati seleksi panjang dalam mengikuti IndonesiaNEXT, mulai dari pendaftaran online, kuliah umum, pelatihan keterampilan, kuis online, MOS International Certification, Communication Skill Training, Area Bootcamp, Area Qualification Panel, hingga National Bootcamp.

Seleksi yang ketat membuat IndonesiaNEXT mampu membentuk para peserta untuk menjadi sumber daya manusia yang lebih terampil dan memiliki daya saing secara nasional, bahkan hingga internasional.

Pada Crowning Session IndonesiaNEXT 2019 kali ini, Telkomsel sebagai leading digital telco company menegaskan pentingnya transformasi digital di dalam pemerintahan dan bidang usaha serta gaya hidup masyarakat agar seluruh bangsa Indonesia dapat melewati dampak pandemi COVID-19 dengan baik.

Hal tersebut disampaikan dalam sesi talkshow bersama Setyanto Hantoro (Direktur Utama Telkomsel), Leonardus Wahyu Wasono (Direktur Keuangan Telkomsel), R. Muharam Perbawamukti (Direktur HCM Telkomsel), Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si (Rektor Telkom University), Dr. Eng.Khoirul Anwar, ST, M. Eng (penemu teknik modulasi sinyal untuk 4G LTE) dan Putri Tanjung (pengusaha). Turut hadir pula Shahnaz Haque yang memberikan

pembekalan materi seputar ilmu teknologi.

Di samping itu, dilakukan penyerahan juga bantuan Program Sertifikasi Internasional kepada Telkom University kepada 40 dosen.

“Sejak diselenggarakan pada 2016, IndonesiaNEXT telah menjangkau lebih dari 40 ribu peserta dari berbagai universitas dan SMK di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 4.000 sertifikasi telah diserahkan. Maka dari itu, kami menatap optimis penyelenggaraan IndonesiaNEXT 2020 agar dampak sosial positif dapat dirasakan secara luas oleh peserta didik di seluruh daerah di Tanah Air,” tuturnya.

Semoga IndonesiaNEXT mampu menjadi wadah percepatan peningkatan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia agar generasi muda di Tanah Air mampu menjadi roda penggerak utama kemajuan bangsa dan negara, tutup Setyanto.

Rencananya, IndonesiaNEXT 2020 akan diselenggarakan di 13 kota regional sesuai lokasi kerja Telkomsel, seperti Jakarta, Bandung, Medan, Palembang, Surabaya, Bali, Nusa Tenggara, Papua, Maluku dan kota lainnya yang akan menyasar para mahasiswa/mahasiswi dan siswa siswi SMK. IndonesiaNEXT 2020 dijadwalkan untuk

membuka pendaftaran mulai dari September 2020. Informasi lebih lanjut mengenai IndonesiaNEXT dapat diakses di www.indonesianext.id. (rls).