Telkomsel Menghadirkan Pilihan Terbaik bagi Indonesia untuk Menikmati Disney+ Hotstar 

Makassar, Upeks.co.id–Telkomsel antusias dalam menyambut Disney+ Hotstar di Indonesia yang layanannya akan mulai dapat dinikmati mulai 5 September 2020. Antusiasme Telkomsel diwujudkan dengan menghadirkan pilihan terbaik dalam menikmati Disney+ Hotstar melalui penawaran spesial dan terjangkau yang memberikan nilai tambah. Penawaran tersebut menjadi bagian dari inisiatif kolaborasi antara Telkomsel dengan Disney+ Hotstar yang telah diumumkan pada 10 Agustus 2020 lalu.

Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, “Telkomsel berupaya untuk terus bergerak maju memastikan layanan digital berkualitas yang memberikan nilai tambah tersedia bagi seluruh masyarakat Indonesia. Komitmen tersebut kini diwujudkan Telkomsel dengan berkolaborasi bersama Disney+ Hotstar dalam memberikan pengalaman gaya hidup digital terbaik bagi pelanggan melalui dukungan jaringan broadband terdepan di seluruh Indonesia serta penawaran spesial yang memudahkan masyarakat dari berbagai usia menonton beragam tayangan Disney+ Hotstar.”

Pelanggan prabayar maupun pascabayar Telkomsel bisa dengan mudah mendapatkan berbagai pilihan paket untuk menikmati layanan Disney+ Hotstar melalui aplikasi MyTelkomsel, akses menu *363*999# dan aplikasi MAXstream. Paket ini tersedia dengan harga mulai dari Rp20.000 yang sudah termasuk dengan langganan Disney+ Hotstar dan Kuota MAXstream, serta tambahan kuota MAXstream 3GB setiap bulan yang dapat digunakan untuk mengakses Disney+ Hotstar dan MAXstream. Terdapat empat opsi durasi berlangganan yang bisa dipilih, yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

Tak hanya itu, pada periode promo 5 September hingga 31 Oktober 2020, Telkomsel juga menyediakan penawaran spesial yang hanya tersedia di aplikasi MyTelkomsel berupa tambahan kuota MAXstream 30GB selama 30 hari (satu kali selama masa promo). Kemudian, pelanggan bisa menonton Disney+ Hotstar dengan nyaman di smartphone (Android & iOS), situs DisneyPlusHotstar.id, Android TV, dan jenis perangkat lainnya yang akan ditambahkan segera.

Disney+ Hotstar akan menawarkan penonton Indonesia di seluruh usia sebuah cara baru untuk menikmati konten yang tiada tara dari label ikonik milik The Walt Disney Company dan hiburan Indonesia terbaik. Mulai 5 September, pelanggan juga bisa berlangganan ke layanan tersebut secara langsung dari situs Disney+ Hotstar (www.DisneyPlusHotstar.id) atau aplikasi Disney+ Hotstar di perangkat Android dan iOS, untuk menikmati tayangan mancanegara dan Indonesia terpopuler di satu tempat, dengan biaya berlangganan Rp39.000 per bulan atau Rp199.000 per tahun.

“Kami sangat senang bisa berkolaborasi dengan Telkomsel, perusahaan telekomunikasi digital terdepan Indonesia, untuk menghadirkan penawaran digital terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kenyamanan menonton kapan pun dan di mana pun, didukung dengan jaringan broadband terdepan Telkomsel, kami berharap pelanggan di Indonesia bisa merasakan keajaiban Disney+ Hotstar dalam Bahasa Indonesia dengan koleksi kisah dari luar dan dalam negeri berkualitas yang tak tertandingi,” kata Amit Malhotra, Regional Lead, Emerging Markets, The Walt Disney Company APAC.

Pelanggan bisa menikmati lebih dari 500 film dan 7.000 episode dari konten kreasi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, dan lainnya, termasuk akses eksklusif ke Disney+ Originals yang telah dinanti, seperti The Mandalorian, sebuah serial live-action Star Wars pertama.

Sebagai penawaran eksklusif bagi penggemar, total ada 13 film Indonesia yang telah ditunggu-tunggu dari MD Pictures dan Falcon, menampilkan sejumlah bintang kenamaan Indonesia, yang akan dirilis langsung di Disney+ Hotstar. Selain dari tujuh judul film yang telah diumumkan sebelumnya, Disney+ Hotstar kini juga menjadi tempat bagi penayangan perdana dari enam judul film tambahan dari MD Pictures. Film tersebut adalah “Sejuta Sayang Untuknya”, “Denting Kematian”, “Nona”, “Di Bawah Umur”, “Once Upon a Time in Indonesia”, dan “Adit Sopo Jarwo – The Movie”. Mulai 5 September, pelanggan bisa menonton penayangan perdana secara eksklusif tiap Jumat hanya di Disney+ Hotstar. Seluruh 13 film yang akan ditampilkan meliputi:

Dari MD Pictures

“Sejuta Sayang Untuknya”, “Denting Kematian”, “Nona”, “Di Bawar Umur”, “Once Upon a Time in Indonesia”, “Adit Sopo Jarwo – The Movie”, “Sabar Ini Ujian”, “Pelukis Hantu”, dan “Bidadari Mencari Sayap”

Dari Falcon

“Rentang Kisah”, “Malik & Elsa”, “Warkop DKI Reborn 4”, dan “Benyamin Biang Kerok 2”

Sebagai tambahan, Disney+ Hotstar akan menghadirkan akses ke lebih dari 300 film Indonesia, termasuk beberapa dari 10 film Indonesia terlaris sepanjang masa, seperti “Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1” (peringkat 1), “Laskar Pelangi” (peringkat 4), “Habibie & Ainun” (peringkat 5), “Pengabdi Setan” (peringkat 6), “Ayat-Ayat Cinta” (peringkat 8), dan lainnya.

Dalam merayakan hari peluncuran pada 5 September, masyarakat Indonesia bisa menikmati berbagai tayangan terpopuler pilihan dari Hollywood, Indonesia, dan India secara gratis (tanpa berlangganan), seperti “Thor Ragnarok” dari Marvel Studio, “Cinderella” (2015) dari Disney, “Warkop DKI Reborn Jangkrik Boss! Part 1”, “Danur: I Can See Ghosts”, dan “Jodhaa Akbar”.

Telkomsel pun mengapresiasi dan mendukung penuh Disney+ Hotstar dalam menghadirkan berbagai konten Tanah Air. Dengan begitu, kolaborasi Telkomsel bersama Disney+ Hotstar bisa sejalan dan memperkuat peran Telkomsel dalam memajukan industri kreatif dan perfilman di Indonesia dengan memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk menikmati karya terbaik dari sineas Tanah Air.

“Melalui kolaborasi kami dengan Disney+ Hotstar, kami berharap untuk memperkuat posisi Telkomsel sebagai ‘The Home of Entertainment’ bagi seluruh pelanggan. Dengan begitu, kami bisa mendorong adopsi gaya hidup digital di tengah masyarakat lebih jauh melalui penyediaan akses ke berbagai platform hiburan digital kelas dunia yang customer-centric. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen besar Telkomsel sebagai leading digital telco company untuk mengakselerasikan perkembangan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus menciptakan aktivitas digital yang berkualitas dengan didukung oleh jaringan broadband terdepan yang tersedia di seluruh penjuru negeri,” tutup Setyanto.

Setelah periode promo berakhir, pelanggan Telkomsel yang mulai berlangganan pada 1 November 2020 dan seterusnya akan mendapatkan bonus kuota 3GB tiap bulan, dengan seluruh kegiatan mengakses Disney+ Hotstar akan menggunakan kuota reguler. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penawaran Disney+ Hotstar spesial dari Telkomsel, silakan mengunjungi telkomsel.com/disney.(rls)