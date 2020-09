Prof Mansyur Ramly: Komitmen, Jadikan UMI Lembaga Pendidikan dan Dakwah Termasyhur

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Ketua Dewan Guru Besar UMI, Prof. Dr. H Mansyur Ramli, S.E, M.Si narasumber pekan pesantren virtual UMI gelombang ke-5 yang .dipusatkan di Masjid Umar Bin Khattab Kampus II UMI, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Jumat (4/9/2020).

Mansyur Ramli bahas materi bertajuk ‘Komitmen ke-UMI-an. Kegiatan diikuti kurang lebih 700 peserta dan dibuka Wakil Rektor (WR) II UMI, Prof. Dr. H Salim Basalamah, S.E, M.Si mewakili Rektor .

Mansyur Ramli banyak memaparkan bagaimana sikap sebagai mahasiswa hingga menjadi seorang alumni, bahkan seorang Guru Besar.

Untuk tetap menjaga khittah sebagai keluarga besar UMI, kata mantan Rektor UMI ini, lewat penunjukan karakter yang intelek dan islami pastinya.

“Penanaman komitmen dan pembentukan karakter di UMI dilakukan lewat proses habituasi yang panjang salah satunya lewat pendidikan berbasis pesantren di Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin Padanglampe UMI,” ungkap Ketua Pembina YW UMI ini.

“Character is not an act, it is a habbit atau Charakter Building dilakukan dengan proses habituasi,” sambung alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI itu.

Saat paparan, Mansyur Ramli menyebutkan enam poin tentang Komitmen ke-UMI-an yang harus dipegang teguh oleh yang mengaku bagian dari UMI, khususnya mahasiswa baru..

“Pertama, 6 Komitmen kelembagaan, kedua, 16 Komitmen yang bersifat moral (individual),ketiga, 4 komitmen peningkatan skill dan kinerja ( individual), keempat, 8 Komitmen yang bersifat etos kerja profesional Islami (individual),” tutur Prof Mansyur Ramli. (rls).