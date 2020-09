Give Away The Rinra di Hari Pelanggan

Makassar, Upeks.co.id–Tanggal 4 September yang secara nasional diperingati sebagai hari pelanggan dijadikan manajemen Hotel The Rinra Makassar sebagai momentum untuk lebih mendekatkan dan membangun hubungan harmonis dengan para pelanggan setia melalui program Give Away berupa meals voucher senilai masing-masing Rp. 250.000 untuk 3 orang pemenang.

Syarat dan ketentuan untuk mengikuti program give away ini adalah peserta wajib mengikuti akun instagram The Rinra @therinramks lalu membagikan momen serunya di The Rinra disertai dengan cerita menarik. Selain itu, peserta juga wajib untuk menandai minimal 5 orang temannya di instagram. Setiap postingan juga wajib menyertakan #harpelnas #therinramakassar #ceritaseru. Program ini menyasar market dari kalangan milenial yang kita tahu cukup aktif dalam bersosial media. “Kami juga bermaksud untuk menghadirkan kegiatan positif bagi para pengguna social media melalui unggahan foto dan cerita pengalaman mereka ketika berada di The Rinra baik di story maupun feed Instagram pribadinya, pungkas Marcom Manager The Rinra, Azis Munawir.

Program give away ini berlangsung hingga 11 September 2020. Pemenangnya akan diumumkan melalui akun resmi Instagram The Rinra Makassar dengan memilih 3 foto dan caption terbaik. Meskipun lebih menitik beratkan pada market milenial, program ini terbuka untuk kalangan umum tanpa dibatasi range umur. Dengan banyaknya spot foto dan keunikan outlet-outlet yang dimiliki oleh hotel The Rinra, peserta program ini tentunya akan dimanjakan dan puas untuk memilih dibagian mana saja mereka ingin mengabadikan momen serunya.

“Harapan kami, program give away ini juga akan semakin menguatkan bonding antara para pelanggan dan Hotel The Rinra secara personal sehingga kami akan lebih paham akan kebutuhan pelanggan kami, tutup Azis.(rls)