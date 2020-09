All New Corolla Cross Resmi Diluncurkan di Makassar

MAKASSAR,UPEKS – Ditengah situasi New Normal, PT Toyota Astra Motor (TAM) kembali meluncurkan di segmen SUV high compact yakni All New Corolla Cross. Resmi diluncurkan di Gastros Nipah Mall, Kamis (3/9/2020).

New Corolla Cross menawarkan kesan elegan, teknologi canggih, dan tentunya menampilkan keunggulan SUV modern yang fun, nyaman, fungsional guna menunjang ragam aktifitas penggunanya.

West Region General Manager Kalla Toyota, Fery Irawan mengatakan, saat ini produk SUV semakin tren dikalangan masyarakat. Penjualannya sendiri terus naik, hal tersebut bertanda bahwa produk SUV ini kian diterima.

Oleh karena itu, toyota memperluas jangkauan pasar dengan memperkenalkan produk SUV baru yang dapat memenuhi gaya hidup dan simbol status sosial yang lebih tinggi bagi pemiliknya.

Ia menambahkan, dengan postur tubuh yang tinggi dah gagah New Corolla Cross menciptakan diri sebagai urban SUV berkelas.

Saat ini produk SUV makin populer di dunia, termasuk di Indonesia dimana pada tahun 2019 penjualan SUV Toyota di Indonesia naik signifikan hingga 64 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 lalu, di periode yang sama, market SUV Indonesia juga meningkat 65 persen.

“All New Corolla Cross ini hadir dalam dua varian yang semuanya memiliki transmisi CVT yaitu All New Corolla Cross 1,8 versi Gasoline dan All New Corolla Hybrid Electric Vehicle (HEV),” ujarnya.

Disamping itu, untuk bahan bakar sendiri All New Corolla Cross menggunakan gasoline tipe engine 1.8L 2ZR – FE yang mampu mencapai power maksimum 140ps/6.4000 rpm dan torsi 17,5 kgm/4000 rpm, yang menawarkan sensasi berkendara melebihi ekspektasi.

Lebih lanjut, sebagai SUV perkotaan toyota ingin memastikan penghuni kabin All New Corolla Cross dimanjakan oleh beragam fitur kenyamanan.

“Interior elegan bernuansa hitam dipadukan dengan kehadiran steeting switch, AC digital duel zobe, panel instrumen disandingkan dengan MID 4,2 inchi, head unit inchi IPS display dilengkapi sarana radio, bluetooth, NFC, Miracast dan voice command, moonroof, dan Rain sensor di balik kafa depan untuk mengaktifkan wiper secara

otomatis,” jelasnya.

Menurutnya, varian SUV terbaru ini khusus ditawarkan pada konsumen menengah keatas.” Dengan harga yang cukup tinggi, jenis ini tentu kita menyasar kalangan menengah keatas,” ucapnya. (mit)