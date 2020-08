Delapan Tambahan Positif Covid-19, Termasuk Ibu dan Tiga Anaknya

ENREKANG,UPEKS.co.id — Jumlah kasus positif Covid-19 di Enrekang terus bertambah. Semalam Juru Bicara Covid-19 Kabupaten Enrekang, Sutrisno mengumumkan penambahan 8 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di dua Kecamatan berbeda.

Kecamatan yang dimaksud, Anggeraja dan Kecamatan Baraka. Namun dari 8 kasus terkonfirmasi positif Corona 7 kasus berasal dari Kecamatan Anggeraja dan satu dari Kecamatan Baraka.

Bahkan empat dari tujuh orang yang positif Covid-19 di Kecamatan Anggeraja berasal dari satu Keluarga yakni Ibu dan tiga orang anaknya.

Berikut nama-nama yang dirilis Jubir Covid-19 Enrekang terkait 8 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19.

Inisial US (27), jenis kelamin laki-laki, warga asal Baraka, Kecamatan Baraka. US merupakan kontak erat dari terkonfirmasi positif Covid-19 ke-75 dan ke-76 Kabupaten Enrekang yang merupakan teman kerjanya di PKM Anggeraja. Sehingga dilakukan pengambilan spesimen Swab PCR terhadap yang bersangkutan oleh Tim Swab PCR Covid-19 Dinkes Enrekang tanggal 27 Agustus.

Tanggal 29 spesimen PCR dikirim ke laboratorium Sentral RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. 30 Agustus US dinyatakan positif Covid-19. US tidak mengalami gejala sehingga dikategorikan sebagai terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala. US kasus Covid-19 ke-80 Kabupaten Enrekang.

HS (41), Perempuan. MA (17), laki-laki. AZ (20), Perempuan dan SP (12), Perempuan. Keempatnya Warga Kotu, Desa Bambapuang, Kecamatan Anggeraja.

Inisial HS,MA,AZ dan SP adalah kontak erat dari pasien terkonfirmasi positif Covid-19 kasus ke-74 inisial AM yang saat ini sedang dirawat di salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 di kota Makassar. Dilakukan pemeriksaan Swab PCR terhadap keempat orang tersebut pada tanggal 26 Agustus.

Hasil RDT 2 diantaranya dinyatakan positif Covid-19. Tanggal 27 dilakukan pengambilan Swab PCR terhadap dua orang lagi.

Tanggal 29 Agustus Specimen PCR yang bersangkutan dikirim ke laboratorium Sentral RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Tanggal 30 Agustus 2020 hasil RT-PCR yang bersangkutan dinyatakan positif Covid-19.

Saat ini keempatnya tidak mengalami gejala Covid-19 sehingga dikategorikan sebagai terkonfirmasi tanpa gejala. Yang bersangkutan merupakan satu keluarga yakni Ibu dan tiga orang anak. Mereka masuk kasus ke-81,82,83 dan 84 Kabupaten Enrekang.

Inisial FT (35), jenis kelamin perempuan, FS (32), jenis kelamin laki-laki, NA (27), Perempuan. Ketiganya warga Lurah Mendatte, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

26 Agustus 2020, dilakukan pemeriksaan Rapid Covid-19 terhadap FT,FS dan NA karena merupakan kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 ke-68 inisial HB yang saat ini sedang dirawat di salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 di Makassar. Hasil RDT ketiga orang ini reaktif.

27 Agustus dilakukan pengambilan Swab PCR terhadap yang bersangkutan. Tanggal 29 Agustus Specimen PCR dikirim ke laboratorium Sentral RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar.

30 Agustus hasil RT-PCR dinyatakan positif Covid-19. Ketiganya tidak mengalami gejala Covid-19 sehingga dikategorikan sebagai terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala.

Yang bersangkutan merupakan kasus Covid-19 ke- 85,86 dan 87. FT,FS dan NA bersaudara dan tinggal serumah.

“Semua yang terkonfirmasi di atas akan dibawa ke salah satu hotel rujukan Covid-19 di Kota Makassar untuk melanjutkan karantina mandiri disana”. Kata Sutrisno. (Sry).