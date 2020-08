Deklarasi Bapaslon RAMAH Dihadiri Petinggi Parpol Pengusung dan Pendukung

PANGKEP, UPEKS.co.id — Bakal Pasangan Calon(Bapaslon) Bupati-wakil bupati Pangkep Abd Rahman Asagaf – Muammar Muhayyang yang mengusung tagline RAMAH menggelar deklarasi menuju Pilkada Pangkep, Ahad(30/8/20).

Deklarasi RAMAH dihadiri petinggi partai politik(parpol) pengusung. Hadir Ketua Parpol Sulsel yang mengusungnya. Diantaranya, Ketua PDIP Sulsel beserta pengurusnya, Ketua Demokrat Sulsel, Ketua PKB Sulsel, Ketua PPP Sulsel, dan Sekretaris Partai Gelora Sulsel.

Dalam orasinya, Abd. Rahman Assagaf menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pimpinan Partai pengusung dan pendukung yang telah bersedia hadir dalam acara deklarasi pasangan RAMAH Menuju Pilkada Pangkep 2020

”Kami akan membawa Pangkep menuju kabupaten yang RAMAH. Religius, Adaktif, Maju, Adil, Humanis, pasangan ini akan menghadirkan pemimpin yang Adil dengan Harapan seluruh masyarakat Pangkep. Pasangan RAMAH maju untuk menciptakan pemerintahan yang Elok, menuju masyarakat sejahtera, dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat Pangkep. Mariki bersama perjuangkan masyarakat Pangkep dengan harapan Bersama Menggello mentong,”tegasnya.

Ditambahkan Muammar Muhayyang selaku bakal calon bupati Pangkep, menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh ribuan Masyarakat Pangkep atas dukungan penuhnya untuk pasangan Ramah, yang telah jauh-jauh mengantar kami

“Berikan aku 10 Pemuda akan ku menangkan RAMAH” keep ramah akan membawakan banyak perubahan dengan program-program Andalan kami untuk mengeluarkan Pangkep dari zona kemiskinan dan membawa masyarakat pangkep yang makmur dan sejahtera, We Are The Champions, Keef On Fighting Till The And,”katanya.

Pasangan Calon Bupati Pangkep RAMAH di usung oleh 4 Partai, PDIP, PPP, Partai Demokat, dan PKB, dan di dukung Oleh Partai Gelora.

Ketua PDIP Sulsel, Andi Ridwan Wittiri dalam sambutannya di Gedung Mutiara Pangkep, mengaku akan berjuang maksimal untuk memenangkan pasangan RAMAH ini.

“Saya juga orang Pangkep, keluarga saya banyak di Labakkang, juga hadir disini. Semua memberi dukungan ke RAMAH,” ucapnya.(sah)