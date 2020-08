Semarak HUT Kemerdekaan, SSB MU Gelar Laga Trofeo Minasatene

PANGKEP,UPEKS.co.id — Sekolah Sepak Bola (SSB) Minasatene Utama(MU), menggelar laga Trofeo yang bertajuk “Trofeo Minasatene” mempertemuka tiga generasi Sepak Bola Minasatene.

Tiga tim masing-masing, Tim All Star Minasatene yang diperkuat oleh pemain legenda Minasatene. Tim Minasatene Utama FC yg dihuni oleh pemain senior yang pernah memperkuat Minasatene diberbagai turnamen dan Tim SSB Minasatene Utama U18 yang diperkuat oleh siswa SSB Minasatene Utama kelompok usia 18 Tahun.

Pertandingan berlangsung di lapangan sepak Bola Minasatene, Minggu, (23/8/ 2020).

Pertandingan pertama, berlangsung antara Minasatene Utama Vs SSB Minasatene Utama, pertandingan kedua antara All Star Minasatene VS SSB Minasatene Utama dan pertandingan terakhir antara Minasatene Utama VS All Star Minasatene. Dan keluar sebagai juara Trofeo ini adalah Tim Minasatene Utama, juara kedua SSB Minasatene Utama dan juara ketiga adalah Tim All Star Minasatene.

“Trofeo ini adalah laga silaturahmi yang tahun ini pertama kali kita gelar, harapannya semoga dengan trofeo ini silaturahmi antar pemain dan pecinta sepak bola di Minasatene bisa semakin erat dan saling mengenal satu sama lain, khususnya bagi pemain generasi sekrang yang tergabung di SSB Minasatene Utama dengan para seniornya maupun para pemain yang saat ini telah menjadi legenda dalam sejarah perjalanan sepak bola di tanah Minasatane,”ujar Sudarmin Dahlan, ketua SSB Minasatene Utama. (Sah).