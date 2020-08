Paguyuban Alumni FH- UMI JABODETABEK akan Seminar Nasional Penanganan Aksi Terorisme

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Momentum Hari Kemerdekaan RI yang ke-75 Indonesia Maju sangatlah bermakna dalam hidup berbangsa, untuk itu Paguyuban Alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) JABODETABEK akan melaksanakan diskusi hukum dalam bentuk seminar nasional online via Zoom, Senin (31/8 -2020) pukul 13.00 – 17.00 WIB.

Kegiatan ilmiah yang berpusat di sekretariat Paguyuban Alumni FH-UMI Jabodetabek tersebut mengusung topik ”Penanganan Aksi Terorisme Dalam Perspektif Hukum,HAM,Keamanan Nasional dan Internasional”.

Tujuan strategisnya, dalam rangka mencari dan menemukan kesamaan pemahaman tentang urgensi pelibatan institusi TNI,Polri,K/L dan masyarakat secara sinergis dalam menanggulangi aksi terorisme di Indonesia agar tidak

menimbulkan pelanggaran hukum nasional dan internasional.

Selanjutnya, hasil dikusi diharapkan akan jadi referensi presiden RI dalam menerbitkan Perpres pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Temu ilmiah yang akan dipandu Dr Sudirman,SH,MH (Ketua Umum Paguyuban Alumni FH UMI JABODETABEK) itu, menghadirkan narasumber, Dr HM Azis Syamsuddin,SE,SH,M.A.F,MH (Wakil Ketua DPR-RI), Dr

Kusnanto Anggoro (Pengamat Militer dari Universitas Indonesia), Dr Connie Rahakundini Bakrie (pengamat Pertahanan dan Militer), Mr Alexandrea Faite (Head of Regional Delegation to Indonesia and Tomor Leste ICRC).

Selanjutnya, penanggap, Prof Dr H La Ode Husen,SH,MH (Wakil Rektor III UMI dan Guru Besar FH-UMI), Dr Agus Brotosusilo,SH,MA (Dosen FH UI), Wens Keppo (Pemerhati HAM dan HHI).

Kegiatan yang mendapat respon positif dari berbagai kalangan itu diprediksi akan diikuti 1000 peserta. Mereka dari unsur TNI,Polri,DPR,DPD RI,Kemenkumham,Perguruan Tinggi, pengamat militer dan polri,politisi,praktisi hukum,BNPT, mahasiswa, masyarakat umum dan Lemhanas.

Demikian siaran pers Ketua Umum Paguyuban Alumni FH-UMI, Dr Sudirman,SH,MH dan Ketua Panitia, Mario Agrariawan Halide,SH,MH serta sekretaris, Rival Angriawan,SH,MH itu seraya menambahan, pendaftaran gratis, dapat sertifikat elektronik (gratis). Untuk registrasi pendaftaran dapat melalui

bit.ly/PendaftaranwebinarALUMNIFHUMIjabodetabek. (arf).