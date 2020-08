DWP Kepulauan Selayar Suguhkan Motivasi Series, Ini Harapannya 

Selayar, Upeks.co.id — Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Selayar kali ini menyuguhkan motivasi series pada pertemuan rutin organisasi DWP, Sabtu (15/8/2020).

Pertemuan rutin yang dirangkaikan dengan ceramah motivasi tersebut mengambil tema “Karir Ganda untuk Perempuan, Peluang, dan Tantangannya” yang dibawakan oleh Hj. Andi Reni Syamsuddin, S.E., M.Si., PhD.

Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Selayar, Hj. Asniar Marjani, menyampaikan harapannya dalam sambutan.

“Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh kita semua yang hadir hari ini,” ujar Asniar Marjani

Sementara itu, Reni Syamsuddin dalam materinya menyampaikan bahwa tema yang dia bawakan sangat tepat di tengah pandemi seperti ini.

“Bekerja dari rumah di tengah pandemi seperti ini memang memiliki tantangan tersendiri. Apalagi seorang wanita yang terbiasa aktif. Kita wanita butuh motivasi diri kita sendiri,” papar Reni Syamsuddin.

Lebih lanjut Reni Syamsuddin menyampaikan juga bahwa strategi untuk bisa menyeimbangkan antara karir dan rumah tangga untuk anak salah satunya dengan fungsi menuntun anak di rumah dari kantor. Misal dengan menggunakan aplikasi Zoom dengan pandemi seperti ini.

Dalam kesempatan itu, pengurus juga bertanya tentang tantangan saat berada di puncak karir.

“Kita bukan perempuan super dan selalu ada tantangan saat berada di puncak karir. Bully abaikan saja. Life must go on. Hanya saja, selalu ingat yang mana perioritas yang kita capai sebelum euforia puncak karir akan merusak kita sendiri. Mau hebat di karir atau di rumah tangga, itu yang harus ditegaskan agar fokus kita jelas,” lanjut Reni Syamsuddin. (Sya)