Buka Outlet Baru di Perintis, Browcyl Makassar Banjir  Promo

Makassar, Upeks.co.id–Browcyl Makassar, salah satu produk kuliner unggulan kembali membuka outlet terbarunya di Jl perintis kemerdekaan KM 11 samping pintu 2 Unhas. Outlet kelima ini di buka pada hari Jumat (14/8).

SPV Store Perintis, Ahmad Fadillah mengatakan dalam pembukaan outlet terbaru nanti akan banyak promo yang ditawarkan. Ada produk baru juga. Selain itu, kata dia pembukaan nantinya akan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

“Ada promo buy one get one free yang disediakan pada pembukaan nantinya. Selain itu, ada produk baru yang dihadirkan, yakni Bluchoco,” katanya.

General Manager Browcyl, Syamsul Syaputra mengatakan pembukaan outlet di area Tamalanrea ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat sekitar. Penetrasi market di daerah Perintis.

“Memperbanyak outlet perlu agar masyarakat bisa menjangkau produk-produk jualan kita. Apalagi di Tamalanrea ini belum ada outlet kita,” ujar Syamsul.

Syamsul tetap optimis. Meski di masa pandemi outlet baru ini bisa berkembang. “Kita tetap optimis dengan apa yang kita mulai. Apalagi kita selalu menghadirkan produk baru di setiap pembukaan outlet,” katanya.

Syamsul menjelaskan selama masa pandemi terjadi penurunan omzet dari browcyl sebesar 15 persen. Meski begitu ia tetap optimis dengan pembukaan outlet perintis. (Mimi)