Kuliah Umum dan Lokakarya Virtual, Rektor UMI Tekankan 3 Program Unggulan

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Rektor UMI Prof. Dr. H Basri Modding, S.E, M.Si menegaskan tiga program unggul UMI dalam menghadapi program besar Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dari Mendikbud, Nadiem Makarin.

Hal itu ditegaskan Prof Basri Modding saat sambutan Kuliah Umum dan Lokakarya Virtual bertajuk ‘Standarisasi Muatan Pembelajaran Kewirausahaan UMI, Kamis (13/8/2020).

Virtual diikuti kurang lebih 300 peserta berasal dari pimpinan Fakultas dan dosen pengampu mata kuliah wirausaha, serta profesional se-UMI dan luar UMI.

Rektor menegaskan, ketiga program unggulan itu ditarget jadi standar baru kemajuan dan mampu berkompetisi di semua situasi.

“Ini sangat penting khususnya menghadapi merdeka belajar dan kampus merdeka. UMI telah mencanangkan 3 program unggulan untuk mendukung merdeka belajar dan kampus merdeka,” papar alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI ini.

“Ketiga program unggulan ini, Wirausaha (enterpreneur), Bahasa (Linguistics) alias bahasa asing, dan Informatika teknologi. Kita akan mendorong anak-anak kita agar mampu beradaptasi dimanapun berada,” tandas Basri.

Dikatakannya, sederet hal penting harus segera mungkin dibangun dalam diri mahasiswa agar lebih siap menghadapi kemajuan. Ada 3 hal penting untuk membangun semangat enterpreneur.

“Dimulai dari Learning To Do. Seorang enterpreneur harus berani, berani mengambil keputusan, berani terus bergerak. Keberanian sangat itu diperlukan. Ke dua adalah Learning To Be. Ini bermakna bagaimana dia menjadi entrepreneur. Itu dibimbing bagaimana menjadi seorang wirausahawan.

Terakhir, Learning to life together. Seorang enterpreneur harus bisa hidup bersama. Seperti yang ada di kampus kita ditekankan silaturahim,” ungkap Basri Modding.

“Kita mengharapkan semua mahasiswa dapat mengikuti proses itu dalam aktivitas Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Demikian juga dengan bahasa asing kedepan sudah menjadi keharusan, begitu juga dengan Informatika,” tandas mantan Direktur Program Pascasarjana UMI ini

Kegiatan ini menghadirkan empat narasumber, Founder PT. Saratoga Sedaya Tbk Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA., MBA sebagai Keynote Speaker.

Kemudian, Dosen DKV-FSRD-UNS sekaligus CEO Lestude Creative

Start Up Centre, Ahmad Adib, Ph.D. Selanjutnya, WR 1 UMI, Dr. Ir. Hanafi Ashad, S.T, M.T, dan WR V UMI Prof. Dr. Ir. Hatta Fattah, .M.S.

Turut hadir, Ketua Pembina Yayasan Wakaf UMI Prof. Dr. H Mansyur Ramli, S.E, M.Si, Ketua Pengawas YW UMI, Prof Dr Syahrir Mallongi,WR II, Prof. Dr. H Salim Basalamah, S.E, M.Si, dan WR IV. Dr. KH. Zain Irwanto, M.A, Ketua Pengendalian Manajemen Inovasi dan Inkubasi YW UMI Dr. Asdar Djamerreng S.E M.M. (rls).