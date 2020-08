 Istri Laporkan Suami ke Polisi

MAKASSAR, UPEKS.co.id –Seorang istri sah bersama anaknya mendapatkan suaminya tengah bersama wanita lain di Kota Makassar, berbuntut laporan ke polisi, Rabu (6/8/20) malam. Masalah mencuat saat videonya viral.

Video yang berdurasi 43 detik itu, tersebar di media sosial (sosmed) sejak Selasa (4/8/20), kemarin. Belakangan diketahui, terlapor ditemukan istri sah dan anaknya.

Istri sah NR berinisial C (38) mengatakan, peristiwa video viral di media sosial itu, saat ia bersama anaknya menemukan suaminya bersama wanita lain di salah satu rumah di bilangan Berombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

“Kejadiannya itu Minggu malam. Saya dan anak saya dapati suamiku di rumahnya perempuan itu, berduaan,” kata ibu C saat ditemui di Mapolrestabes Makassar, Rabu (5/8/20) malam.

C menceritakan, jika awal mulanya memergoki suaminya itu saat mereka hendak ke TSM Kota Makassar. Di tengah perjalanan, C melihat mobil suaminya di sekitar Tanjung. Karena curiga, C kemudian membuntuti kendaraan suaminya itu. Dugaannya benar, suaminya pergi ke rumah wanita tersebut.

“Mulanya saya bersama anak mau ke TSM, tapi di tengah perjalanan saya melihat mobil suami, sehingga saya buntuti. Ternyata ke rumah wanita itu. Memang saya tahu rumah itu perempuan, karena sebelumnya pernah datang kesitu,” ceritanya.

Terkait keributan di rumah wanita tersebut, C mengakui, hal itu karena wanita tersebut yang memulai keributan.

Wanita berinisial MR itu, tiba-tiba menyerang anak C dengan merampas handphonenya saat hendak masuk ke

rumah.

Wanita C bersama anaknya emosi dan refleks membalas dengan menyerang balik wanita tersebut. Suaminya yang tengah bersama wanita dalam rumah, langsung ikut menghalau istri dan anaknya saat menyerang.

“Saat saya datang, perempuan itu menyerang anak saya. Dia merampas Hp anak saya. Dan sayapun refleks masuk dan menyerang balik ke perempuan itu, ” akunya.

Dalam peristiwa itu, ada seseorang yang belum diketahui identitasnya sempat merekam video dengan gadgetnya. Sehingga video berdurasi 43 detik itupun tersebar dan viral disosial media di Kota Makassar, Sulsel.(Jay)