Dan Yon C Pelopor Periksa Peralatan Pasukannya

BONe, UPEKS.co.id — Satuan Brigade Mobil (Brimob) sebagai pasukan pamungkas Polri dituntut bergerak cepat, tanggap dan siap ditugaskan kapanpun dan dimanapun. Maka dibutuhkan kesiapan personel dan peralatan yang siap digunakan sewaktu waktu.

Untuk itu, peralatan pasukan Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel diperiksa oleh Komandan Batalyon (Dan Yon) C Pelopor, Kompol Nur Ichsan di Markas Batalyon C, Rabu (5/8/20).

Dan Yon C Pelopor Kompol Nur Ichsan, menggelar seluruh kendaraan operasional maupun peralatan pendukung dalam pelaksanaan tugas. Selain itu dilaksanakan pengecekan kelengkapan pribadi masing-masing anggota.

Kompol Ichsan menegaskan, pentingnya kesiapsiagaan satuan dalam mengantisipasi permintaan bantuan dari satuan wilayah baik itu personel, kendaraan maupun peralatan pendukung lainnya dalam mewujudkan Bhakti Brimob untuk masyarakat.

“Laksanakan latihan yang terencana sesuai tugas pokok Brimob untuk meningkatkan kemampuan masing masing anggota. Selain itu Harwat (pemeliharaan dan perawatan) kendaraan harus diperhatikan sehingga kapanpun siap digunakan. Apalagi sekarang sudah menjelang pelaksanaan Pilkada serentak,” ucapnya

“Pilkada serentak akan berlangsung bulan Desember tahun ini, dimana di wilayah back up Batalyon C Pelopor terdapat tiga Kabupaten yang akan menggelar Pilkada. Yakni Kabupaten Soppeng, Bulukumba dan Selayar,” sambungnya.

Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Anis menambahkan, pengamanan tahapan Pilkada tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya, sehubungan Covid 19 yang masih mewabah saat ini.

“Namun tetap latihkan kemampuan anggota dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai imbauan pemerintah, serta inventarisir peralatan yang akan digunakan nantinya dalam rangka tugas pengamanan,” tambah Ichsan.(Jay)