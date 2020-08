PLN Resmikan Kantor ULP Pangkep, Penyalaan Listrik Gratis di Pangkep dan Maros

PANGKEP.UPEKS.co.id— PT PLN (Persero) UIW Sulselrabar resmikan Kantor Unit Layanan Pelanggan (ULP) Pangkep yang rampung direnovasi di Jl KH Ramli, Pangkep, Senin (3/80.

Peresmian dilakukan General Manager PLN UIW Sulselrabar, Ismail Deu didampingi Senior Manager SDM & Umum PLN UIW Sulselrabar, Mundhakir beserta Manager PLN UP3 Makassar Utara Yuli Ashaniais Ramadani, Manager PLN ULP Pangkep Riri Fajriah, Manager PLN ULP Maros Ahmad Amirul Syarif

Manager PLN UP3 Makassar Utara Yuli Ashaniais Ramadani mengatakan proses renovasi gedung ini berlangsung 11 bulan tanpa menghambat pelayanan yang sementara waktu dialihkan di belakang kantor ULP Pangkep yang direnovasi di jalan Tumampua, Kec. Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi

Selatan.

Dalam sambutannya, General Manager PLN UIW Sulselrabar, Ismail Deu berharap dengan adanya kantor ULP Pangkep yang baru ini, pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan publik dan pegawai lebih semangat memberikan kontribusi positif serta inovatif.

“Dengan direnovasinya kantor yang diresmikan hari ini, maka kami harapkan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelayanan publik namun juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah ini,” ujarnya.

Penyalaan Listrik Gratis di Pangkep dan Maros_

Setelah peresmian, PLN UIW Sulselrabar melakukan penyalaan listrik gratis kepada dua pelanggan dengan daya 450 VA melalui program Light Up The Dream di Pangkep dan Maros.

Light Up The Dream merupakan program bantuan sosial yang terinspirasi dari One Man One Hope, di mana setiap karyawan PLN menyisihkan pendapatannya untuk membantu saudara-saudara kita di berbagai daerah yang rumahnya belum berlistrik.

Salah satu warga Pangkep yang mendapatkan bantuan yakni Sunu. Pria paruh baya berusia 50 tahun, yang sehari-harinya berternak sapi mengaku selama ini mengandalkan listrik dari tetangga karena tidak mampu untuk membayar biaya pasang baru listrik ke PLN.

“Jangankan untuk membayar biaya pasang baru listrik, untuk makan dan kebutuhan sehari-hari dirasa sulit, saya masih mengandalkan bantuan dari tetangganya. Rasanya seperti mimpi, bisa menikmati listrik sendiri dirumah. Terima kasih PLN,” ungkap Sunu terharu. (rls).