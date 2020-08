Seminar Nasional Virtual MES Go Green Sulsel, akan Hadirkan Wapres RI

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Kerusakan lingkungan, pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change) menimbulkan dampak negatif dan momok yang menakutkan bagi masyarakat.

Green sharia economy merupakan suatu model pendekatan pembangunan ekonomi yang dianggapa dapat mentatasi hal tersebut karena konsep ini tidak hanya mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan yang berlebihan, tetapi mendukung Sustainability Development Goals.

Untuk itu, hal ini menjadi dasar pemikiran Pengrus Mes Go Green Sulsel yang dinakhodai A. Sudirman Sulaiman yang juga Wakil Gubernur Sulsel ini akan menggelar Webinar menghadirkan Keynote speech Wakil Presiden RI, Prof. Dr. KH Ma’ruf Amin ( Green Economic Sharia For Indonesia ), Sabtu 8 Agustus 2020, via daring.

Demikian Ketua Panitia Webinar, Dr. A. Tenri,SE.MSi.,Ak. Ahad (2/8). Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI menambahkan tujuan webinar, untuk memahami bagaimana peran indutri keuangan syariah dalam mendukung SDGs, arah kebijakan pengembangan ekonomi berbasis lingkungan dan gambaran implementasi makro ekonomi dalam percepatan pemulihan ekonomi.

Lanjut dikatakan, model webinar panel diskusi dengan tema Peran Strategis Industri Keuangan Syariah Mendukung Pencapaian Target SDGs 2030 akan menghadirkan narasumber Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Antar Lembaga: Prof.Dr. Ir.Winarni Dien Monoarfa, MS (Strategi Pemerintahan Dalam

Pencapaian target SDGs Untuk Mendukung Industri Ekonomi Syariah).

Narasumber lainnya, Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah/Ketua Dewan Komisioner OJK: Prof. Wimboh Santoso, SE. M.Sc. PhD (Peran Industri Keuangn Syariah Mendukung Ekosistem Bisnis Berbasis Lingkungan), Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS): Ventje Raharjo. SE.M.EC (Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi Syariah Berbasis Lingkungan).

Selain itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional Sulampua; Moh.Nurdin Subandi (Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Sektor Riil dan Tujuan SDGs di Sulampua), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel: Bambang Kusmiarso( Implementasi Kebijakan Makro Ekonomi Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional).

Tenri menambahkan, peserta ditargetkan minimal 500 orang ini dari berbagai unsur, Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan, Akademisi, Praktisi Bisnis, Birokrat, Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah Wilayah Sulawesi Selatan. (rls).