ILASEMBI Gelar Zoominar dan Reuni

Makassar, Upeks.co.id–Ditengah pandemi Covid 19, Ikatan Alumni 89 (ILASEMBI) SMAN 200 (1) Watansoppeng menggelar seminar dan reuni dengan menggunakan aplikasi zoom Sabtu, 18/07/2020 mulai pukul 19.30 WITA.

Kegiatan seminar mengangkat tema “Hidup sehat di masa pandemi Covid 19 dan reuni ILSEMBI “Siruntu mappasau uddani (ketemu mengobati rasa kangen).

Kegiatan seminar ini menghadirkan narasumber diantaranya Dr dr Nu’man AS Daud, SpPD KGEH FINASIM (Dosen FK UNHAS) dengan judul “Covid 19, Transmision to cause of reath).

Pemateri kedua Dr Aminah Toaha, M.Kes (ASN di Tenggarong Kutaikartanegara Kaltim) dengan judul Kapan berakhirnya pandemi covid 19.

Pemateri III drg Wildan, MPH (Kementerian Kesehatan RI) dengan judul Kebijakan pemerintah hadapi Covid 19 serta Pemateri IV dibawakan oleh Dr H Syahran , SpKKLP, MM (Ketua IRRDA Pusat dan Rural Wonca Cauncil & Founder/head of insepar foundation Tasikmalaya Jawa Barat dengan judul cara cerdas menghadapi pandemi Covid 19.

Kegiatan seminar menghadirkan penanggap diantaranya drg Nirwana AS, MM dari Dinas Kesehatan Kab Soppeng, Dr Abdul Rahman Praktisi Kesehatan dari Bekasi, Dr. Erwin Akkas, M.Si dari Universitas Mulawarman Samarinda, Badrullah, SPd, MPd, PhD dari Widyaswara Diklat Dinas Pendidikan Pemprov Sulsel serta Dr Andi Sultan, ST, MT Dosen FT UNHAS.

Kegiatan ini bertujuan ut menambah wawasan keilmuan tentang pandemi Covid 19 serta menjalin silaturahim antar sesama alumni seangkatan di SMAN Negeri 200 (1) Watansoppeng tahun 1989.

Keseluruhan Panitia, narasumber, penanggap serta peserta seminar ini berasal dari alumni angkatan 89 dari SMAN 200 (1) Watansoppeng yang ada dalam satu Group WA yang anggotanya berjumlah 117 orang ungkap ketua panitia Muhlis Muin, SPd, M.Pd.

Kegiatan ini dipandu oleh Branch Manager Panin Bank KCU Ambon Nursaman M, S.Sos dikuti kurang lebih 60 orang yang aktif ikut dalam

Kegiatan seminar dan reuni pada malam itu.

Kegiatan ini sangat menarik dan jalinan silaturahim terap terjalin meskipun ditengah kesibukan aktifitas masing masing pada masa pandemi Covid 19.

Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bisa menambah wawasan keilmuan kita tentang Covid 19 dan tetap terjalin silaturahim antar sesama alumni. Semog bulan depan kita bisa melaksanakan kegiatan yang sama dengan tema yang lain serta bisa terbuka untuk umum.(rls)