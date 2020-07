BPJS Jemput Bola Sampai Ke Pelosok Desa

Polewali, Upeks.co.id– Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta, BPJS Kesehatan melaksanakan program BPJS Kesehatan Jemput Bola. BPJS Kesehatan Jemput Bola merupakan program layanan Mobile Customer Service(MCS) terintegrasi dengan layanan utama kemudahan turun kelas bagi peserta PBPU/BP, pendaftaran, perubahan data, informasi dan pengaduan serta pembayaran iuran.

Layanan Jemput Bola ini dilakukan di berbagai tempat, yakni Goes to Village (kantor pemerintahan, kecamatan, kelurahan, desa/dusun, puskesmas), Around City (alun/alun/pusat kota/pusat keramaian), Hi Customer (mal/pasar tradisional, kampus/sekolah), Corporate Gathering(kementerian/instansi/lembaga milik pemerintah.badan usaha), dan Car Free Day/Hobbies Community.

Kali ini, desa yang mendapatkan kesempatan untuk dikunjungi adalah desa di lingkungan Pekkabata Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Kunjungan tersebut sangat diapresiasi oleh masyarakat sekitar, terlihat dari banyaknya masyarakat yang antusias mendatangi mobil MCS BPJS Kesehatan yang telah terparkir di salah satu halaman rumah warga.

“Warga sekitar sangat antusias mendatangi tempat layanan, sebagian besar dari mereka sudah datang dengan membawa kelengkapan berkas yang diperlukan sehingga bisa langsung dilayanai oleh pegawai yang bertugas,” ucap Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, Eka Munawir.

Herlina, salah satu peserta yang berkunjung mengungkapkan bahwa kedatangan MCS atau BPJS Jemput Bola ini sangat membantu masyarakat dalam hal kepengurusan kepesertaan Program JKN-KIS.

“Pelayanan yang diberikan ternyata sama dengan pelayanan di Kantor BPJS Kesehatan. Tetapi dengan adanya BPJS Jemput Bola ini, kami tidak perlu jauh-jauh ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi bisa tetap beraktivitas dan hitung-hitung, menghemat biaya transportasi juga,” ungkap Herlina sambil tersenyum.

Herlina melanjutkan bahwa dirinya bermaksud untuk mengurus perubahan nama pada Kartu JKN-KIS karena nama yang tertera tidak sesuai dengan nama pada kartu keluarga. Ia melanjutkan bahwa sudah lama ia berencana untuk mengurus perubahan tersebut namun belum sempat berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan.

“Begitu mendengar informasi ada petugas BPJS Kesehatan yang akan membuka loket pelayanan disini, saya langsung bergegas berkunjung, dan ternyata proses perubahannya tidak lama,” ucap Herlina.

Mewakili masyarakat Lingkungan Pekkabata, Herlina menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan BPJS Kesehatan di desanya.

“Harapannya, pelayanan seperti ini dapat terus berlanjut sehingga dapat membantu Peserta JKN-KIS lainnya dalam memperoleh informasi dan mendapatkan pelayanan administrasi lebih mudah,” tutupnya. (jamkesnews)