Wisuda Sarjana UMI, Lulusan Cumlaude FIKOM Baca Ikrar Alumni

MAKASSAR, UPEKS.co.id– Ayu Aksari, S.Kom menjadi alumni Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM), Universitas Muslim Indonesia (UMI) dengan memperoleh nilai IPK cumlaude 3,80 dengan lama studi 8 semester.

Menjadi lulusan Terbaik FIKOM, Ayu dipercaya sebagai pembaca ikrar alumni oleh Humas UMI. Sejak pagi, Ia telah bersiap di Auditorium Al Jibra UMI bersama dengan wisudawan lainnya. Tahun ini, tentu akan menjadi cerita, para lulusan harus melaksanakan prosesi Takhrij Talabat Wisuda secara online akibat pandemi, Covid -19.

Sebelumnya, Ayu juga telah mencatat sejumlah prestasi bersama dengan tim kreatif mahasiswa FIKOM dengan bimbingan Lilis Nurhayati, diantaranya menjadi finalis 10 Besar Festifora ( festival of informatics for all) Kompetisi Hackfest Challenge 2017 Mobile App (Android dan iOS) coding 24 jam MALANG Univeristas Brawijaya dengan aplikasi “DANA DESA” dan menjadi finalis Best Paper LEON 2019 Malang Univeristas Brawijaya Optimalisasi Peran Mahasiswa dalam SDG’s diera Revolusi Industri 4.0, dengan judul esay Alat Monitoring dan Pembasmi hama padi berbasis IoT.

Ia mengaku sangat senang, dipercaya untuk membaca ikrar alumni, “Rasanya senang, bahagia sekali bisa mewakili yang lain baca ikrar, tentunya ada rasa gugup. Tapi alhamdulillah semua lancar,” katanya, Sabtu (4/7/2020).

Anak pertama pasangan dari, Lae dan Sibo ini berbagi cerita, bahwa ini menjadi pengalaman tersendiri, dimana prosesi wisuda ini harus dilakukan secara daring (online). Sedangkan hanya ada 5 orang perwakilan didampingi orang tua masing-masing.

Ia berbagi cerita, tentang judul tugas akhirnya yang disusun selama 4 bulan, dan berjuang ditengah pandemi,serta harus tetap menjalankan kewajibannya magang PMMB di salah satu perusahaan BUMN, tepatnya PT. Pelindo IV (Persero).

“Penelitian tugas akhirnya itu, sempat terkendala waktu karena sambil kerja. Saya magang di Pelindo IV. Tapi alhamdulillah pas juga WFH, langsung dipepet dan didukung tim dosen pembimbing untuk segera selesaikan skripsi,” katanya.

Ayu yang mengambil judul tugas akhir Ensiklopedia Wanita Berbasis Mobile Apps dengan Penerapan Algoritma jaro winkler distance ini merupakan aplikasi berbasis mobile, dimana berisi konten mengenai rangkuman informasi seputar wanita islami yang memiliki 3 kategori social, psikologis dan kesehatan.

“Aplikasi ini dijadikan sebagai bahan wadah berbagai informasi seputar kebutuhan wanita islami dengan merubah status user menjadi member, aplikasi ini menggunakan Algoritma jaro winkler distance sebagai metode penyeleksian data untuk mendukung kinerja sistem dalam proses update informasi secara otomatis,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan & Alumni) FIKOM UMI yang sekaligus berperan sebagai Pembimbing Skripsi Poetri Lestari L.Belluano mengaku bangga dengan pencapaian yang diperoleh oleh Ayu yang termasuk cepat dan konsisten dari mahasiswa lain seangkatannya, apalagi dipercaya sebagai pembaca Ikrar Alumni. Dimana untuk ini, penunjukannya ditentukan dari pihak Universitas.

Poetri menjelaskan untuk wisuda angkatan pertama ini ada 16 wisudawan FIKOM Periode I, Juli 2020.

“Kami berharap para lulusan FIKOM ini, bisa benar-benar menerapkan ilmu yang mereka dapat selama mengikuti perkuliahan serta tetap menjaga nama baik Fakultas dan almamater UMI tentunya,” pungkasnya. (*)