Hari Ini, 7 Pasien Positif Covid-19 Dirujuk ke Makassar

SELAYAR.UPEKS.co.id— Tujuh pasien yang terpapar positif covid-19 di Kabupaten Kepulauan Selayar, hari ini Jumat (3/7/2020) dirujuk ke Makassar untuk menjalani perawatan pada program rekreasi duta covid-19 Pemprov Sulsel.

Demikian dijelaskan Direktur RSUD Kh. Hayyung Selayar dr. Hazairin Nur, Sp. B.,FICS yang mendampingi tujuh pasien tersebut hingga di Pelabuhan Pamatata Selayar.

Dokter Hazairin mengatakan kondisi pasien relatif stabil tanpa gejala hingga meninggalkan pelabuhan Pamatata.

“Pasien itu merupakan kontak erat tiga pasien sebelumnya yang sudah menjalani karantina di Makassar,” terangnya.

Pasien tersebut sebelumnya dinyatakan positif covid-19, berdasarkan hasil pemeriksaan metode real time PCR yang diperiksa di Laboratorium Mikrobiologi Klinik RS Unhas yang diambil swab, Kamis 25 Juni 2020.

Dari pantauan media ini, ke tujuh pasien tersebut menggunakan tiga armada ambulans, didampingi tim medis dari RSUD KH. Hayyung Kepulauan Selayar. Berangkat dari Pelabuhan Pamatata via KMP Kormomolin menuju Pelabuhan Bira.

Ke tujuh pasien covid-19 yang dirujuk ke Makassar itu, :IR (23) perempuan, alamat Gantarang Lala Bata, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, HA (23), Laki-laki, juga dari Gantarang Lala Bata.

Selanjutnya AA (16) Perempuan, warga Balang-Balang Desa Maharayya, Kecamatan Bontomatene, RI (16) Perempuan, alamat Onto Sapo Desa Onto Kecamatan Bontomatene, MU (49), Laki-laki, alamat Onto Sapo Desa Onto, FI (41), Laki-laki, alamat Benteng Selatan Kecamatan Benteng, dan AC (47), Perempuan alamat Gantarang Lala Bata, Kecamatan Bontomanai. (Sya).