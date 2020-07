Bebas Nikmati Ragam Promo Menarik ala Gastros MaRI dan Nipah Mall

Makassar, Upeks.co.id–Memanjakan lidah setiap pengunjung setianya melalui berbagai pilihan sajian menu makanan yang disandingkan dengan berbagai promo-promo menarik, kembali ditawarkan Gastros Mal Ratu Indah dan Nipah Mall hingga akhir bulan Juli 2020. Promo yang kalian dapat nikmati bukan hanya satu pilihan melainkan beberapa pilihan, dimana masing – masing promo memilki keunggulan yang berbeda – beda.

“Sepanjang bulan Juli kami menyiapkan beberapa promo pamungkas yang dijamin sangat menguntungkan setiap pengunjung yang menikmatinya. Tidak tanggung – tanggung kami menawarkan promo Buy 1 Get 1 untuk semua pilihan menu makanan. Selain itu, kami pun menyiapkan promo untuk paket mealbox dengan berbagai pilihan menu yang dapat kalian pilih sesuai selera, diantaranya nasi padang, nasi cumi tinta hitam pedas, nasi tuna asap, nasi uduk ayam, nasi kebuli kari kambing, dan nasi bali. Promo ini berlaku untuk delivery order ataupun take away saja, tidak berlaku untuk makan di tempat. Harga untuk setiap menu mealbox di banderol seharga Rp 35.000/pax, dan jika melakukan pemesanan sebanyak 4 menu mealbox kalian berhak memperoleh gratis 1 menu mealbox. Tidak hanya itu, jika kalian menambah pembayaran senilai Rp 5.000 kalian dapat memilih beverage berupa iced coffee/iced milk Coffee/iced Thai Tea/Gula Aren iced Coffee. Lain halnya jika menambah pembayaran Rp 10.000, kalian bisa menikmati puding regal sebagai makanan penutup. Pemesanan menu mealbox untuk Gastros yang berada di Nipah Mall dapat menghubungi nomor kontak 081342751253, sedangkan untuk Gastros Mal Ratu Indah sendiri melalui kontak 081998080164/085255443839”,ungkap Operational Manager PT Inti Karsa Persada, Didie Rahmadi.

“Bagi para pecinta kopi, promo varian menu Frappe dapat menjadi alternatif. Setiap memesan salah satu dari varian menu Frappe kami, kalian dapat menikmati croissant atau danish secara gratis. Promo lainnya datang dari aplikasi Mallku, dimana setiap pengunjung yang datang di hari sabtu ataupun minggu dan telah melakukan pengunduhan aplikasi Mallku berhak memperoleh potongan diskon 25% minimal transaksi Rp 150.000. Downloader dapat menikmati promo ini hingga akhir tahun 2020. Bagi pengunjung setia kami yang ingin mengetahui informasi seputar promo menarik maupun hal terbaru lainnya dari Gastros, dapat follow akun Instagram Gastros yakni @gastroscafe untuk Mal Ratu Indah dan @gastros_resto bagi Nipah Mall”, tambahnya.(rls)