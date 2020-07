Tim GTPP Covid -19 Umumkan Tujuh Kasus Baru Terkonfirmasi Positif Corona

SELAYAR.UPEKS.co.id- Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Kepulauan Selayar hari ini, Kamis (2/7/2020) kembali merilis adanya tambahan tujuh kasus terkonfirmasi positif baru, terpapar covid- 19.

Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan metode real time PCR yang diperiksa di Laboratorium Mikrobiologi Klinik RS Unhas yang diambil swabnya Kamis 25 Juni 2020.

Demikian Wakil Ketua GTPP Covid-19 Kepulauan Selayar Dr. Ir. H. Marjani Sultan, M. Si didampingi Jubir GTPP Covid-19 dr. Husaini, M. Kes di media Center GTPP Kepulauan Selayar.

Ketujuh kasus positif tersebut berstatus OTG yang mempunyai riwayat kontak erat dari 3 kasus positif sebelumnya.

Berikut daftar inisial ketujuh kasus positif tersebut, Positif yang pertama inisial IR (23) jenis kelamin perempuan, alamat Gantarang Lala Bata, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai.

Selanjutnya, Inisial HA (23) jenis kelamin Laki-laki umur alamat Gantarang Lala Bata, Desa Bontomarannu

Kecamatan Bontomanai.

Inisial AA (16) jenis kelamin Perempuan, alamat Balang-Balang Desa Maharayya, Kecamatan Bontomatene. Inisial RI (16) jenis kelamin Perempuan, alamat Onto Sapo Desa Onto Kecamatan Bontomatene. Kemudian Inisial MU (49) jenis kelamin Laki-laki, alamat Onto Sapo Desa Onto.

Inisial FI (41) jenis kelamin Laki-laki, alamat Benteng Selatan Kecamatan Benteng dan Inisial AC (47) jenis kelamin Perempuan alamat Gantarang Lala Bata, Kecamatan Bontomanai.

Pasien tersebut saat ini sedang menjalani Isolasi yang disiapkan oleh Gugus tugas penanganan covid-19 Kabupaten Kepulauan Selayar dan dipersiapkan untuk dirujuk ke Makassar.

Dengan mendasari hal tersebut tingkat penularan covid-19 semakin tinggi dan sudah terjadi penularan setempat (transmisi lokal).

“Untuk itu marilah kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan kita dengan betul-betul menerapkan protokol adaptasi kebiasaan baru yang ketat dengan mencuci tangan pakai sabun di air mengalir minimal 20 detik sesering mungkin,” ujar Marjani Sultan yang juga adalah Sekda Kepulauan Selayar.

Marjani juga mengajak agar tetap memakai masker dengan benar, yaitu masker betul-betul menutup hidung dengan mulut dengan sempurna di tempat kerja atau apabila keluar rumah. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menghindari kerumunan, memeriksakan diri ke petugas kesehatan apabila ada gejala covid-19 atau riwayat kontak dengan pasien positif.

Selain itu kata Marjani Sultan agar mendukung program gugus tugas penanganan covid-19 dalam program kewaspadaan dini dengan pemeriksaan rapid tes dan swab tes secara massif.

Sejauh ini kasus positif covid-19 di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah mencapai angka 11 orang. Tiga diantaranya sementara menjalani perawatan dalam program rekreasi duta covid-19 di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara satu orang lainnya sudah dinyatakan sembuh dan sehat. (Sya).