JNE Raih Dua Penghargaan di Tengah Pandemi Covid-19

MAKASSAR, UPEKS.co.id–Di tengah pandemic virus corona yang berdampak pada berlangsungnya kehidupan New Normal oleh masyarakat, JNE dianugerahi 2 penghargaan bergengsi yang untuk pertama kalinya diberikan secara virtual.

Penghargaan tersebut merupakan apresiasi terhadap upaya maksimal JNE dalam turut berkontribusi memerangi pandemic covid-19 dan juga langkah JNE yang terus beroperasi untuk melayani seluruh pelanggan dalam kondisi saat ini.

Maret lalu ketika wabah mulai merebak, JNE terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberikan bantuan kepada paramedis mau pun masyarakat yang terdampak hingga ke titik-titik terjauh negeri ini.

Oleh karena itu, penghargaan Top Corporate Social Responsibility of The Year 2020 diberikan oleh Tras N Co Indonesia dan Infobrand.id yang diterima oleh Doedi Hadji Sapoetra, Head of Marketing Communication Division pada 5 Juni 2020.

Kemudian, atas kerja keras untuk terus beroperasi dan melayani seluruh pelanggan selayaknya dalam kondisi normal yang berdampak positif terhadap perekonomian, JNE pun dianugerahi Indonesia Millenial's Top Brand Award 2020 dari Warta Ekonomi. Penghargaan ini diterima oleh Hendranida Primanti, Head of Media Relations pada 19 Juni 2020.

M. Feriadi, Presiden Direktur JNE menyampaikan, “Terima kasih atas penghargaan Top CSR of The Year yang diberikan kepada JNE. Penghargaan ini menjadi pendorong semangat kami untuk terus menjalankan berbagai kegiatan CSR yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Kondisi saat ini merupakan momentum yang tepat

untuk meningkatkan kerjasama, dan berbagi serta membantu sesama, sehingga kita semua dapat melewati pandemic covid-19”.

Feriadi pun menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas penghargaan Millenial's Top Brand Award 2020 kepada JNE. “Sejak e-commerce mulai tumbuh bertahun-tahun lalu, JNE telah menjalankan program mau pun kegiatan yang bukan hanya bersentuhan dengan para millenial, tapi juga mendukung kemajuan generasi muda sebagai penerus bangsa. Penghargaan ini memicu JNE agar terusmemaksimalkan dukungan untuk pemuda di berbagai bidang,” tuturnya.

Sebelumnya, JNE berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membantu pendistribusian APD untuk paramedis ke ratusan alamat RS, puskesmas, dan sebagainya, mulai dari Aceh sampai ke titik-titik terjauh di Papua seperti Asmat, Fak-Fak, Biak Numfor, Sentani, Lanny Jaya dan yang lainnya.

Sementara bantuan sembako, disalurkan kepada masyarakat terdampak di ratusan alamat di Jakarta. Hingga kini, total bantuan yang dikirimkan telah mencapai lebih dari 40 ton. Sebagai bentuk dukungan untuk UKM, JNE juga memberikan kemudahan pembayaran antara lain layanan COD yang dapat langsung dilakukan di seluruh titik layanan JNE serta menyediakan pembayaran dengan uang digital melalui kerjasama beberapa perusahaan fintech, seperti DANA, Gopay, Ovo, ShopeePay dan LinkAja.

Untuk pembayaran menggunakan uang digital ini, JNE pun memberikan berbagai promo yang dapat digunakan

pelanggan di seluruh Indonesia.

Feriadi menambahkan bahwa penting untuk beradaptasi dengan cepat agar tetap survive serta “bersahabat” dengan gaya hidup serta perilaku generasi milenial kini dan nanti.

“Di era revolusi industri 4.0 JNE terus berupaya meningkatkan kapabilitas di sektor-sektor penting, khususnya bidang IT agar dapat memenuhi semua kebutuhan informasi pelanggan,” tandasnya. (suk)