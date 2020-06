Huawei Dukung Pemulihan Ekonomi Lewat Ekosistem Infrastruktur Digital

JAKARTA, UPEKS.co.id- Huawei sebagai perusahaan penyedia solusi TIK terkemuka dunia, kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperkokoh dukungannya kepada Indonesia, khususnya dalam membantu negara ini untuk mampu melewati masa sulit akibat pandemi Covid-19, serta memulihkan kondisi dan pertumbuhan ekonominya di era new normal melalui solusi TIK terdepan yang dikembangkannya.

Penegasan tersebut disampaikan oleh CEO Huawei Indonesia, Jacky Chen, serta President of Global Government Affairs, Huawei, Martin Xu, dalam gagasannya yang disampaikan pada gelaran seminar daring bertema “ICT for Post Covid-19: From Pandemic Resilience to Economic Recovery”, yang dihadiri antara lain oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, Suharso Monoarfa; Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Ismail; Ketua Umum MASTEL, Kristiono, regulator; pengamat industri; praktisi telekomunikasi; dan akademisi.

Suharso Monoarfa sendiri memberikan apresiasi atas terselenggaranya diskusi dan seminar daring bertema “ICT for Post Covid-19: From Pandemic Resilience to Economic Recovery”, yang terselenggara berkat kolaborasi antara MASTEL dan Huawei Indonesia. Ia berharap gelaran-gelaran bertema serupa akan banyak terselenggara di masa mendatang.

Suharso mengatakan, konektivitas broadband dan pengetahuan TIK yang merata hingga ke daerah-daerah, menjadi tantangan yang harus segera diantisipasi, agar manfaat teknologi digital dapat dirasakan oleh semua kalangan dan semua sektor.

Apresiasi juga disampaikan Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Ismail. “Terima kasih kepada Huawei Indonesia yang telah berpartisipasi dan turut memberikan masukan pada seminar ini. TIK dan pembangunan infrastruktur digital merupakan faktor utama yang harus didukung percepatannya, baik di masa pandemi maupun masa-masa setelahnya,” katanya.

Menurutnya, pandemi telah mendorong banyak perubahan, termasuk perilaku masyarakat dan stakeholder yang terlibat langsung di industri TIK, harus menangkap dan mengelola dengan baik tantangan dan sekaligus peluang ini. “Pemerintah sendiri melihat adanya tantangan-tantangan yang harus dikelola dengan strategis oleh sektor TIK di masa sekarang maupun di era new normal, yang menuntut percepatan tranformasi digital di semua sektor, termasuk UMKM,” tegasnya.

Tantangan tersebut antara lain adalah penuntasan infrastruktur telekomunikasi yang mendorong percepatan pembangunan konektivitas hingga ke desa-desa, terutama yang belum terjangkau oleh layanan 4G. Tantangan yang kedua adalah menjaga kedaulatan data. Pemerintah berharap, data-data lokal yang berasal dari makin besarnya transaksi akan bermanfaat untuk pengembangan ekonomi digital Indonesia. Berhubungan erat dengan tantangan kedua, Ismail menyebut tantangan ketiga adalah bagaimana mendorong tumbuhnya platform dan aplikasi lokal yang mampu memberdayakan beragam sektor, dari pertanian, pendidikan, hingga kesehatan. Tantangan keempat adalah pembangunan talenta digital Indonesia.

Jacky Chen selaku CEO Huawei Indonesia, menegaskan, teknologi dan konektivitas terbukti sangat vital perannya dalam mendukung transformasi dari luring ke daring selama PSBB berlangsung.

Saat ini layanan digital di seluruh dunia, terutama di Indonesia, yang hadir melalui startup-startup unicorn, tetap memiliki potensi besar untuk terus tumbuh. TIK secara nyata telah menjadi faktor fundamental dari lini-lini produksi dan secara signifikan meningkatkan efisiensi pada proses-prosesnya.

“SDM dengan keterampilan di bidang digital akan benar-benar menjadi agen perubahan bagi negara manapun di dunia. Selama 20 tahun hadir dan berkiprah di Indonesia, Huawei yakin bahwa pembangunan ekosistem infrastruktur TIK Indonesia yang tangguh, seperti 5G, IoT, Fibre Network, Cloud, dan AI, akan mampu mendukung percepatan ekonomi digital Indonesia, menuju Indonesia yang cerdas dan semakin terhubung,” jelasnya.

Sementara Martin Xu, President of Global Government Affairs Huawei, menuturkan, TIK memiliki kemampuan untuk membantu bisnis mengambil langkah-langkah yang lebih cepat dan lebih aman. Sebagai contoh, TIK mampu mewujudkan terselenggaranya transaksi nontunai, tanpa kontak yang sangat ideal untuk diadopsi karena dapat membendung penyebaran virus.

Layanan digital juga dapat membantu UMKM, untuk memperluas jangkuan layanannya, menjadikan beragam layanan menjadi inklusif, dan bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan kompetensi SDM yang harus dirumahkan melalui pelatihan-pelatihan.

“Investasi pada infrastruktur digital menjadi langkah strategis dalam mempercepat transisi dari tradisional ke digital dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menerapkannya,” pungkasnya. (*)