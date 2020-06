Jaga Stabilitas Harga Gula Pasir, Disdagrin dan BPTN Makassar Penetrasi Pasar.

SIDRAP UPEKS.co.id,—- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sidrap, melakukan penetrasi pasar terhadap harga gula pasir di Pasar Rappang, Jumat 26 Juni 2020.

Kegiatan menggandeng Toko Zahra, selaku distributor gula penugasan, dilaksanakan di bawah pengawasan Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) Regional IV Makassar.

Tim BPTN Makassar dipimpin Kepala Balai, Ardiyansyah, SE MM. Tampak dalam kegiatan itu, Kabid Pengembangan Perdagangan Sidrap, H Arnol Baramuli, Kepala UPT Pasar dan staf Disdagrin Sidrap.

Arnol Baramuli menjelaskan, tujuan kegiatan tersebut untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan gula pasir di pasaran.

“Termasuk menjelang hari raya Idul Adha yang akan datang,” terang mantan Lurah Empagae itu.

Ia mengungkapkan, harga gula sekarang di pasaran sudah cenderung turun dibandingkan saat bulan puasa yang lalu.

“Berdasarkan hasil penelusuran di tingkat pengecer, harga gula pada kisaran Rp12.000-Rp13.000 per liter. Adapun HET pemerintah sekarang ini sebesar Rp12.500 per kg atau Rp11.200 per liter,” ungkap Arnol Baramuli. (Risal Bakri).