Customer Gathering Kalla Toyota Bahas Hidup Sehat di New Normal

Makassar, Upeks–Memasuki era new normal, bergitu banyak hal yang harus dipersiapkan. Mulai dari mengubah kebiasaan hidup, hingga menerapkan pola hidup sehat. Hal ini kemudian yang melandasi Kalla dalam mengusung tema “Tips Hidup Sehat, di Era New Normal” pada gelaran Customer Gathering Online Series 7 (22/06).

Kurang lebih 175 pelanggan Kalla Toyota yang tersebar di wilayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra hadir dalam perhelatan yang telah menjadi agenda bulanan dari Kalla Toyota ini.

“New normal ini memaksa kita untuk mengubah pola hidup yang lebih bersih dan sehat. Hidup berdampingan dengan pandemi virus bukanlah hal mudah, namun tentu bisa kita lalui. Kalla Toyota hadir memberikan edukasi tentang tips hidup sehat melalui Customer Gathering Online kali ini,” ungkap Aswan Amiruddin, Marketing Manager Kalla Toyota.

Customer Gathering Online Series 7 mengangkat tema “Tips Hidup Sehat, di Era New Normal”. Kalla Toyota menghadirkan dua narasumber yakni Dr. dr. Harun Iskandar, SpPD, SpP(K) yang merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan dr. Fadli Ananda SpOG, M.Kes yang merupakan direktur dari RSIA Ananda. Kalla Toyota membukukan 523 SPK dalam tujuh series Customer Gathering yang dimulai sejak bulan Mei lalu.

Kalla Toyota senantiasa menerapkan standar protokol kesehatan demi kenyamanan pelanggan. Baik showroom maupun bengkel telah rutin dilakukan penyemprotan desinfektan.

“Jadi pelanggan tidak perlu khawatir lagi jika ingin mengunjungi bengkel atau showroom kami,” ungkap Fery Irawan, West Region General Manager Kalla Toyota.

Narasumber dr. Harun kemudian memberikan penjelasan bahwa era new normal ini bukan kembali ke masa normal sebelum memasuki masa pandemi, namun, new normal adalah pola hidup normal yang baru. Ada era baru yang harus kita hadapi. Life must go on, hidup harus tetap berlanjut walaupun ditengah pandemi. Namun tetap menerapkan standar protokol kesehatan yang baik. Hal ini disebabkan karena virus ini belum bisa dihilangkan, namun disisi lain kita harus tetap bergerak untuk perekonomian masyarakat.

“Kita tetap bisa beraktivitas ekonomi, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu protokol kesehatan. Ekonomi jangan sampai mati, karena orang-orang nanti akan meninggal bukan karena virus COVID – 19, melainkan karena tidak bisa makan. Oleh karena itu, diambilah langkah penerapan era New Normal ini,” ungkap dr. Harun.

Narasumber dr. Fadli Ananda juga menambahkan bahwa ada empat hal yang harus dipatuhi di era new normal ini yakni senantiasa menjaga jarak, menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan hindari sentuhan di area wajah sebelum mencuci tangan. Kehidupan seperti ini akan terus berjalan hingga ditemukan vaksin atau obat dari virus ini. “Dengan adanya virus ini, mengajarkan kita untuk lebih hati-hati dan lebih menjaga kesehatan diri kita dan orang lain,” ungkap dr. Fadli Ananda.

Adhi Sebayang yang merupakan perwakilan dari Astra Credit Company (ACC) memberikan penawaran kepada pelanggan Kalla Toyota dengan spektakuler rate 3,7 %. Program ini berlaku untuk tenor hingga tiga tahun. Selain itu, juga hadir Richard Wang perwakilan dari Toyta Astra Finance (TAF) yang memberikan penjelasan tentang program Deal Cermat bagi pelanggan setia Kalla Toyota.

Program ini memberikan cicilan ringan dibandingkan dengan paket kredit regular. Selain itu, program ini juga memberikan proteksi menyeluruh dengan paket servis dan asuransi serta jaminan harga jual kembali serta kemudahan mengganti mobil lama dengan unit Toyota terbaru.

Promo DP Rp22 Juta

Kalla Toyota menghadirkan promo terbaiknya berupa kesempatan memiliki Toyota unggulan dengan DP mulai Rp22 jutaan rupiah dan angsuran mulai dari Rp3,7 jutaan rupiah. Selain itu, Kalla Toyota juga memberikan apresiasi bagi pekerja medis dengan rate 0% untuk tahun pertama, 1% untuk tahun kedua, dan 2% untuk tahun ketiga.

Selain itu, Kalla Toyota juga menghadirkan program Combo Family yang merupakan program perawatan unit Toyota. Program ini hadir dengan dengan diskon suku cadang dan jasa untuk servis berkala maupun servis general repair kepada keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang memiliki kendaraan Toyota lebih dari satu. Periode program berlaku selama bulan Juni 2020.

Berbagai promo terbaik memiliki dan memelihara unit Toyota senantiasa Kalla Toyota dihadirkan. Pelanggan dapat membeli Toyota dengan penawaran menarik. Berbagai program menguntungkan Kalla Toyota hadirkan demi memenuhi kebutuhan berkendara pelanggan setianya. Semua Lebih Mudah di Kalla Toyota.

Dengan spirit Semua Lebih Mudah, Kalla Toyota juga hadir memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memiliki unit Toyota impiannya. Selain berkunjung ke dealer resmi, Kalla Toyota kini hadir dengan gebrakan baru, yakni kemudahan pelanggan dalam membeli Toyota dengan sistem digital melalui website kallatoyota.co.id. Dengan sistem online, pelanggan akan memperoleh informasi mengenai harga berbagai unit Toyota unggulan. Selain itu, pelanggan juga akan mendapatkan informasi mengenai promo apa saja yang diberikan oleh wiraniaga resmi Kalla Toyota.

Salah satu inovasi yang Kalla Toyota hadirkan ialah aplikasi Kallafriends . Aplikasi yang hadir memenuhi semua kebutuhan masyarakat dengan berbagai kemudahan. Berbasis IOS dan Android, aplikasi Kallafriends hadir memberikan benefit berupa Kallapoints yang dapat digunakan untuk menikmati diskon produk dan jasa di merchant-merchant kerjasama. Hidup jadi lebih mudah dengan Kallafriends.

Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan benefit program terkait aktivitas Kalla Toyota, pelanggan dapat berkunjung ke website Kalla Toyota di kallatoyota.co.id atau sosial media Kalla Toyota di Instagram @KallaToyotaID, Twitter @KallaToyotaID dan Facebook KallaToyota.me atau menghubungi hotline Kalla Toyota Extra Care di nomor 08114414030 melalui sms, telepon atau Whatsapp. Kalla Toyota Extra Care mengusung konsep satu akses untuk semua kemudahan untuk seluruh pelanggan Kalla Toyota yang tersebar di area Sulsel, Sulbar, Sultra dan Sulteng. (*)