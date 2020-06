Best Western Plus Makassar Beach Terapkan Pola Hidup BISA

MAKASSAR,UPEKS – Hingga hari ini, pandemi Covid-19 belum juga menemui ujungnya. Beberapa daerah seperti Aceh, Riau, Kalimantan Utara, dan beberapa daerah lain telah siap menerapkan New Normal.

Walau demikian, masa transisi untuk menyambut new normal dilakukan berbagai sektor untuk menerapkan strategi baru, mulai dari segi kesehatan, hingga segi bisnis, begitupun dengan Best Western Plus Makassar Beach.

Selain terus memberikan paket menginap dengan harga dan benefit menarik, Best Western Plus Makassar Beach juga menerapkan pola hidup BISA (Bersih, Indah, Sehat, Aman) serta beberapa prosedur opersional juga dilakukan penyesuaian sebagai penunjang dari protokol kesehatan selama masa pandemi.

General Manager Hotel Best Western Plus Makassar Beach, Saeno Kunto mengatakan, contohnya dengan proses check in, kini disediakan tempat khusus untuk proses check in para tamu dengan alat tulis yang selalu diganti serta alat-alat yang selalu dibersihkan setelah proses check in selesai.

Sementara di restoran Chill In, kini menggunakan buku menu digital yang dapat diakses para tamu hanya dengan memindai kode batang yang telah disediakan menggunakan handphone pribadi tamu.

Kata dia, dengan penyesuaian tersebut, kontak fisik antara tamu dan staff hotel dapat diminimalisir dengan baik.

“Di kondisi seperti ini, industri hotel harus tetap kreatif dan inovatif karena ekonomi harus tetap berjalan agar dapat bangkit dan tidak stagnan. Keamanan tamu dan staff tentu saja menjadi hal yang sangat penting kami jaga, untuk itu kami secara konsisten menerapkan pola BISA (Bersih, Indah, Sehat, Aman) dan membuat beberapa penyesuaian agar tamu dan staff aman dan nyaman,” ujarnya. (mit)