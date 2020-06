Satgas Covid-19 Kalla Group Gelar Webinar Perdana

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Untuk memberikan edukasi kepada seluruh Direksi, Manajemen dan Karyawan Kalla Group terkait penanganan Covid-19 yang benar di lingkungan kerja. Satgas COVID-19 berinisiatif menggelar webinar sharing session dengan mengundang para speakers yang berkompeten.

Webinar bertajuk “Building Employee Awareness for COVID-19 in Workplace” ini dibawakan oleh Subhan Djaya Mappaturung selaku Ketua Satgas COVID-19 Kalla Group, didamping oleh Syamsu Rizal selaku Ketua PMI Kota Makassar dan Dr Wachyudi Muchsin selaku Humas IDI Kota Makassar. Webinar berlangsung Live via Zoom dan

Youtube Kalla Group.

Dalam kesempatan tersebut, Syamsu Rizal menyampaikan apresiasi terhadap keseriusan Kalla Group dalam menangani Covid-19 ini.

“Penghargaan dan terima kasih yang luar biasa kepada Kalla Group yang selalu terdepan dalam meresponse dan adaptif terhadap kondisi aktual kita saat ini (penyebaran wabah covid-19) dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh perusahaan dan Lembaga lainnya,” ujar, Deng Ical sapaan akrabnya.

Sementara itu, Dr. Wachyudi Muchsin menekankan pentingnya implementasi protocol yang telah ditetapkan oleh Kalla Group untuk semua karyawan.

“Penting untuk Kalla Group membuat SOP Antisipasi COVID-19 yang berbeda antara pekerja di dalam ruangan dan diluar ruangan. Sehingga seluruh karyawan terlindungi selama bekerja,” katanya.

Selanjutnya Satgas Covid-19 Kalla Group akan kembali menggelar Webinar dengan topik seputar kesehatan mental karyawan ditengah pandemi Covid-19. Webinar tersebut rencananya akan mengundang psikolog untuk sharing session ke karyawan Kalla Group. (mit)