Guru MTsN 3 Demak Gagas Riset Belajar Bhs.Inggris Berbasis Tugas Nilai Keislaman

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Masa pandemi Covid-19 tidak menghalangi kegiatan akademiki di Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (UNM), termasuk proses ujian dan seminar tesis dan disertasi.

Hanya saja, semua kegiatan akademiki dilaksanakan via daring atau online. Prodi S-3 Pendidikan Bahasa Inggris sudah menjadwalkan ujian gagasan awal disertasi atau prelium lisan via virtual aplikasi zoom meeting.

Hari ini, Rabu (10/6) dilaksanakan Ujian Gagasan Disertasi atau Prelium Lisan sebagai syarat perubahan status mahasiswa menjadi kandidat doktor. Muhammad Badrus Sholeh mengajukan gagasan risetnya di depan tim penilai.

Guru MTs Negeri 3 Demak itu menggagas riset pembelajaran bahasa Inggris dengan judul Task-Based Learning in Teaching English at an Indonesian Islamic Junior High School.

Sidang ujian dipimpin Ketua Prodi, Prof. Drs. Muhammad Basri, M.A.,Ph.D. dengan anggota: Prof.Dr. Kisman Salija,M.Pd., Dr. Sahril, M.Hum., dan Prof. Dr. Anshari, M.Hum.

Menurut Prof. Basri, guru besar pendidikan bahasa Inggris FBS UNM, topik disertasi yang diajukan Soleh sangat bagus dengan melakukan revisi agar disertasi mahasiswa berbeda dengan riset disertasi yang telah dilakukan.

“Riset ini akan bernilai tinggi jika ada kebaruan atau novelty. Soleh harus membuat riset dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, apalagi akan diterapkan pada sekolah keislaman, yaitu siswa Madrasah Tsanawiyah,” kata alumni magister di Amerika dan doktor di Australia.

Hasil penilaian tim penguji, gagasan riset Muhammad Badrun Soleh diterima untuk disempurnakan dan diajukan pada tahap seminar proposal. Soleh telah dikukuhkan sebagai kandidat doktor. (rls).