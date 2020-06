Ujian via Virtual Zoom di PPs UNM: Dosen Politeknik Aviation Makassar Gagas Riset Hybrid Learning

Makassar, Upeks.co.id–Ahmad Rossyidi sebagai dosen Politeknik Aviation Makassar akan melakukan riset pengembangan bahan ajar (hand book) dalam pengajaran bahasa Inggris bagi mahasiswanya.

Riset Ahmad Rossidy mengajukan gagasan awal disertasi di depan tim penguji dengan judul Hybrid Learning Based Instruction in Teaching For Aviation Students in Indonesia pada Selasa (9/6) via virtual zoom.

Tim penguji gagasan disertasi dipimpin Ketua Prodi S-3 Pendidikan Bahasa Inggris PPs UNM, Prof. Drs. Muhammad Basri, M.A.,Ph.D. dengan anggota: Prof. Dr. Haryanto, M.Pd., Dr. Sukardi Weda, M.Hum., dan Prof. Dr. Anshari, M.Hum.

Prof. Drs. Muhammad Basri, M.A.,Ph.D. menegaskan ujian gagasan awal disertasi atau prelium lisan merupakan momentum bagi mahasiswa Program Doktor untuk beralih status dari mahasiswa ke kandidat doktor.

Ahmad Rossyidi memilih penelitian pengembangan agar menghasilkan produk bahan ajar (hand book) yang sangat dibutuhkan mahasiswa yang akan bekerja di bidang transportasi udara atau penerbangan.

Salah satu penguji, Prof.Dr.Anshari,M.Hum. menilai gagasan ini sangat aktual di tengah kekurangan pembelajaran tatap muka. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan keniscayaan di era industri 4.0.

Berdasarkan saran penguji, rencana riset disertasi Ahmad Rossydi disepakati sangat bagus dan menarik. Beberapa revisi harus dilakukan dalam menyusun proposal disertasi yang akan didampingi dan diarahkan oleh pembimbing.

Hasil ujian Ahmad Rossydi dinyatakan lulus dan berubah status menjadi calon atau kandidat doktor. Ahmad Rossydi disilahkan maju ke tahap selanjutnya seminar proposal disertasi.(rls)