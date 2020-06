Siap Temani Masyarakat, Honda Vario Tampil Lebih Sporti

MAKASSAR.UPEKS.co.id— PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penyegaran pada skutik popular New Honda Vario 150 dan New Honda Vario 125 untuk menemani aktivitas masyarakat.

Tampil semakin berkelas dengan desain sporti, keduanya hadir dengan suguhan warna dan stripe terbaru yang melengkapi performa terbaiknya.

New Honda Vario 150 sebagai pilihan skutik bagi anak muda yang menyukai desain ekslusif dan sporti kini hadir dengan pilihan warna dan stripe baru untuk varian sporty yaitu Sporty White Red dan Sporty Black Red.

Untuk varian ekslusif, disematkannya velg warna gold pada varian Exclusive Matte Black, serta hadirnya 3D emblem terbaru berwarna merah pada varian Exclusive Matte Silver menjadikan tampilan motor skutik ini semakin berkelas. Kombinasi aksesoris, varian warna, dan desain stripe terbaru ini melengkapi dua warna yang telah dipasarkan sebelumnya yaitu Exclusive Matte Red dan Exclusive Matte Brown.

Sementara itu, New Honda Vario 125 kini tampil semakin sporti dengan penyegaran warna pada tipe CBS-ISS yaitu Advance White. Kombinasi desain serta beragam fitur unggulan varian warna baru ini melengkapi empat pilihan warna lainnya yang telah dipasarkan sebelumnya untuk tipe CBS ISS yaitu Advance Matte Blue dan

Advance Matte Black, serta untuk tipe CBS hadir dengan desain stripe dan pilihan warna terbaru Advance Black dan Advance Red.

Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya mengatakan Honda Vario series telah banyak dipercaya masyarakat sebagai sarana transportasi andalan dalam menemani aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, model ini terus dikembangkan untuk memenuhi harapan penggunanya.

“Dengan penyegaran warna baru pada Honda Vario series , kami ingin memberikan semakin banyak pilihan untuk masyarakat yang menyukai sepeda motor berdesain sporti namun tetap berkelas. Beragam penyematan fitur dan teknologi terbaik pada Honda Vario menjadikan model ini sebagai skutik teririt di kelasnya, sehingga semakin memberikan kesenangan bagi pengendara saat berkendara sehari-hari,” ujar Thomas.

Honda Vario series hadir sebagai skutik performa tinggi dengan mesin 150cc dan 125cc. Honda Smart Technology dengan teknologi eSP pada mesin berhasil membuktikan pembakaran yang efisien dan minim gesekan untuk mengurangi resiko terbuang percuma serta mampu menghasilkan performa berkendara yang

optimal. ACG Starter yang terintergrasi pada teknologi eSP mampu menghidupkan mesin dengan suara yang lebih halus saat pertama dinyalakan.

Teknologi ini menjadi dasar pengaplikasian fitur canggih Idling Stop System (ISS) yang secara otomatis mematikan mesin saat mesin berhenti bekerja lebih dari 3 detik dan hanya perlu menarik tuas gas untuk dapat menghidupkan mesin kembali.

Honda Vario series juga dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan yang canggih lainnya yaitu standar otomatis (Side Stand Switch ) dimana mesin tidak dapat dinyalakan apabila posisi standar dalam kondisi turun. Brake Lock System mencegah motor loncat saat dinyalakan atau motor tetap dalam keadaan diam saat pengendara berhenti di jalanan menanjak.

Ukuran bodi yang pas dengan ban yang besar mampu memberikan kemudahan bagi pengendara. Penyematan lampu LED di semua sistem pencahayaan menghadirkan kesan ekslusif pada Honda Vario series.

Honda Vario 150 memiliki kapasitas bagasi terbesar yaitu 18 liter yang dapat menyimpan helm standar untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dilengkapi fitur Smart Key System yang terintegrasi dengan Answer Back System dan Anti Theft Alarm sebagai fitur keamanan kendaraan pada model ini.

Sistem pengereman terasa nyaman dengan disematkan Wavy Disc Brake yang semakin optimal dengan kehadiran teknologi Combi Brake System (CBS) untuk membantu menyeimbangkan pengereman roda belakang dan depan secara lebih optimal pada Honda Vario 150.

Fitur ISS menjadikan model ini menghasilan konsumsi BBM teririt di kelasnya sebesar 46,9 km/liter (metode ECE R40 Euro 3) dengan hasil emisi gas buang yang lebih baik dari standar emisi EURO 3. Skutik populer New Honda Vario 150 memiliki empat pilihan warna untuk model exclusive dan dua warna untuk model sporty yang disertai beragam fitur dan teknologi unggulan.

New Honda Vario 150 Exclusive dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Rp 24.150.000, sedangkan varian terbaru New Honda Vario 150 Exclusive Matte Black dan New Honda Vario 150 Sporty series Rp 24.300.000.

Honda Vario 125 dibekali dengan mesin dengan kapasitas 125cc dikombinasikan dengan fitur ISS, sehingga dapat menghasilkan konsumsi bahan bakar teririt di kelasnya yaitu 51,7 km/liter berdasarkan uji dengan metode ECE R40.

Terdiri dari dua varian CBS dan CBS ISS. Fitur anti theft alarm juga disematkan pada New Honda Vario 125 tipe CBS-ISS. New Honda Vario 125 dipasarkan dengan harga OTR Jakarta Rp 20.600.000 untuk tipe CBS, dan untuk varian CBS ISS harga OTR Jakarta Rp 21.505.000. (rls).