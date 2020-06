Bersiap New Normal, Kapus Baebunta Motivasi Warga Patuhi Protokol Kesehatan

LUTRA, UPEKS.CO.id—Masa Transisi untuk Life New Normal mulai berjalan, Kepala UPT Puskesmas Baebunta Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menghimbau masyarakat di Kecamatan Baebunta untuk patuh pada protokol kesehatan dan mendisiplinkan masyarakat atau per individu menuju Life New Normal.

Hal tersebut diungkapkan Kepala UPT Puskesmas Baebunta, Hairul Muslimin, SKM pada media ini, Minggu (7/6/2020), bahwa adapun tujuan imbauan untuk memberikan edukasi pengetahuan kepada masyarakat dalam mengedepankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, tetap

dirumah, dan senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah sebaran Covid-19.

Hairul Muslimin juga menjelaskan, dalam menuju new normal ia berharap agar masyarakat tidak panik dalam menyikapi pemberitaan perihal Covid-19.

” Kita berharap masyarakat beraktivitas sesuai profesi dan keperluan masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga pola hidup yang bersih dan sehat buat kita semua menuju New Normal,” tukasnya.

Dalam new normal, menurut Hairul Muslimin, masyarakat diharapkan disiplin menggunakan masker, rajin cuci tangan pakai sabun, selalu menjaga jarak fisik yang sehat saat beraktifitas, dan kebiasaan itu menjadi trend baru dalam kehidupan sehari-hari ke depannya.

” Kebiasaan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, perilaku cuci tangan pakai sabun, jaga jarak aman, ke depan menjadi pola perilaku baru yang menetap dalam keseharian kita, dan selanjutnya akan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah.” terangnya.(yustus).