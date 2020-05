Ini Cara Batalyon C Pelopor Sambut Hari Lahir Pancasila

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Sambut hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020, beragam cara dilakukan seluruh warga

Indonesia. Khususnya personel Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel.

Sebagai wujud kecintaan pasukan elit Polri tersebut terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seluruh personel Batalyon C Pelopor itu mengibarkan bendera merah putih di rumah masing-masing, Minggu

(31/5/20).

Pengibaran bendera Merah Putih ini dilakukan langsung oleh Personel Batalyon C Pelopor dengan mengenakan baju dinas, sebagai wujud penghormatan mereka terhadap lambang Negara ini.

Hal itu dilakukan personel setelah Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan memerintahkan kepada seluruh anggota untuk mengibarkan bendera Merah Putih di halaman rumah

masing-masing.

Selain itu untuk menyemarakkan hari Lahir Pancasila, Danyon C Pelopor juga memerintahkan kepada Pasi Yanma Yon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel Iptu Agustang, untuk memasang umbul-umbul bermotif merah putih di sekeliling kantor dan depan pagar Mako Yon C Pelopor.

“Sedikitnya 296 bendera merah putih yang dikibarkan dalam rangka meresapi peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2020. Dansat Brimob Polda Sulsel juga memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk mengibarkan bendera Merah Putih di Mako dan di rumah-rumah Personel, ” kata Ichsan.

Selain untuk menghayati peringatan hari lahir Pancasila lanjut Ichsan, kegiatan ini juga sebagai bukti bahwa Korps Brimob Polri setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan rela berjuang untuk persatuan dan kesatuan Negara yang kita cintai ini.

Sementara, Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Anis menjelaskan, kegiatan dalam rangka peringatan hari lahir Pancasila selain mengibarkan bendera Merah Putih di Kantor dan di rumah personel, pemasangan umbul-umbul di sekeliling Kantor/ Ksatrian dan pemasangan baliho yang sudah ditentukan.

“Kami juga akan melaksanakan kegiatan bhakti sosial dalam menyambut hari Lahir Pancasila ini. Seperti pembagian sembako kepada warga yang kurang mampu dan pembersihan di tempat tempat ibadah dan fasilitas- fasilitas umum lainnya. Kegiatan ini sebagai wujud nyata dari Bakti Brimob untuk Indonesia, ” tuturnya.(Jay).