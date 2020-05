Desa Patilereng Salurkan BLT-DD Tahap Pertama kepada 90 Kepala Keluarga

Selayar, Upeks.co.id–Wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak wabah virus covid-19 dapat di buktikan dari perhatian pemerintah kepada masyarakatnya dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT).

Seperti yang dilakukan pemerintah Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggunakan dana desa (DD) menyalurkan BLT tahap pertama secara langsung kepada warganya, Jumat (22/5/2020)

kepala Desa Patilereng, Saharuddin Arif mengatakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa ini merupakan salah satu bentuk dan wujud perhatian dari pemerintah kepada masyarakatnya ditengah Pandemi Covid-19.

“Hari ini bersama Forkopincam, Camat, Danramil Bontosikuyu,Bhabinkamtibmas, Babinsa,PLD, BPD dan aparatur Desa, kami menyalurkan Langsung bantuan BLT kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19,” ungkapnya.

Adapun penerima BLT DD sebanyak 90 Kepala Keluarga dengan bantuan sebesar 600 Ribu perbulannya.

“Sebanyak 90 Kepala Keluarga Non ASN/Pensiunan/TNI/Polri, Non Perangkat Desa dan BPD, Bukan Pengusaha Menengah Keatas dan Non Penerima Progran Keluarga Harapan (PKH), Non Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Non Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) ditetapkan sebagai Penerima BLT di wilayah kami”. Jelasnya.

Saharuddin juga mengakui bahwa dirinya juga membuka ruang Pengaduan Masyarakat jika masih terdapat KK yang bersyarat sementara luput dari pendataan Petugas.

“Untuk segera kami lakukan Perifikasi dan Validasi data Selajutnya di Musyawarah Desa Khususkan Agenda Perubahan Perkades Nomor 3 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Desa Patilereng Tahun Anggaran 2020” Katanya.

Dalam penyalurannya, Sahruddin menghimbau warga untuk senantiasa menjaga kesehatan ditengah mewabahnya virus corona ini, dan mengingatkan warganya agar mempergunakan bantuan tersebut dengan baik sebagai mana mestinya.

“Tetap jaga kesehatan, dan saya harap dana yang diterima ini sedikit bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19, dan tetap mematuhi anjuran pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran virus corona, dan semoga kondisi ini cepat berlalu,” pungkasnya. (Sya)