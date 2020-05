Usia 28 Tahun, Azlan Azhari Dosen STIE Nobel Raih Doktor Manajemen di UMI

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) menggelar ujian promosi dan pengukuhan Doktor bagi Azlan Azhari SE MM. Sidang di tengah penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) ini berlangsung virtual, Kamis (21/5/2020).

Sidang promosi doktor kali ini dipimpin Direktur Pascasarjana UMI Prof Dr Baharuddin Semmaila, SE Msi.

Dengan demikian, Azlan Ashari resmi menyandang gelar Doktor Ilmu bidang Ekonomi Managemen di usia 28 tahun.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nobel Indonesia itu merupakan Alumni UMI sejak program sarjana,magister hingga doktor, kata Ketua Program Studi Doktor Manajemen PPs UMI, Prof. Dr. Hj. Jeni Kamase, SE.,MSi.

Selama meneliti untuk kebutuhan disertasi, Azlan dibimbing Rektor UMI Prof Dr H Basri Modding SE MSi didampingi Dr. Ilham Labbase, SE.,MSi., dan Dr. Annas Plyriadi.

“Selamat atas gelar doktor yang diraihnya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kemajuan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia,” ungkap Prof Basri Modding.

Sebagai dosen di STIE Nobel dan juga melekat almamater UMI sebagai alumni, visi UMI Ilmu Amaliah, Amal Ilmiah, dan Akhlaqul Karimah harus tetap dijunjung tinggi, tambah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI ini.

Dalam disertasinya, Azlan meriset ‘Pengaruh Kualitas Layanan, Citra, dan Etika Bisnis terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pasien Pada Rumah Sakit di Kota Makassar’.

Meski masih terbilang muda, Azlan telah sukses menerbitkan dua karya ilmiah jurnal terpublikasi. Diantaranya Effect of Service Quality on Costumer Satisfaction in PT. Pawnshop Syariah Tempe Unit Wajo District. International Journal of Management Progress tahun 2019 dan The Effect of Quality of Service, Image, and Business Ethics on Satisfaction and Loyality of Patients in Hospital in Makassar City (Jurnal Intermasional) tahun 2020.

Penelitiam ini mengambil tiga tujuan sebagai berikut, pertama untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas layanan, citra, etika bisnis tehadap kepuasan pasien.

Kedua adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh

kualitas layanan, citra, etika bisnis tehadap loyalitas pasien.

Ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pasien, dan terakhir adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh tidak langsung kualitas layanan, citra, dan etika bisnis terhadap loyalitas pasien melalui mediasi kepuasan pasien. (rls).