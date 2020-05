Hampers Food in Rattan Gastros Resto, Alternatif untuk Hidangan Menu Lebaran hingga Bingkisan Ucapan Selamat di Hari Raya Idul Fitri

Makassar, Upeks.co.id–Suasana lebaran tahun ini akan berbeda dari tahun – tahun sebelumnya, seiring munculnya wabah virus Covid-19. Dimana sejumlah tradisi yang kerap dilakukan dengan leluasa seperti mudik, sholat ied berjemaah, dan bersilaturahmi ke rumah tetangga maupun kerabat, kini dibatasi oleh beberapa aturan yang mengharuskan kita untuk berdiam diri dirumah untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Walaupun dibatasi oleh beberapa aturan, bukan berarti mengurangi momen keakraban bersama keluarga meskipun merayakan lebaran dengan berada di rumah saja.

Executive Chef IKP, Ayu Puspita Handayani mengucapkan, “Momen lebaran sangat identik dengan makan bersama keluarga, dan untuk menyiapkan berbagai hidangan menu makanan sangat membutuhkan waktu yang tidak singkat. Apalagi beberapa orang tidak ingin merasa disusahkan ataupun merasa kesulitan dan kewalahan untuk membuatnya sendiri. Bagi kalian yang sangat senang dengan hal instan, namun tetap ingin merasakan nikmatnya makan, Gastros resto hadir memberikan solusi melalui berbagai pilihan Hampers Food in Rattan, dengan cita rasa khas timur tengah dan tradisional nusantara. Hampers Food in Rattan dapat pula menjadi alternatif bagi kalian untuk dijadikan bingkisan ucapan di hari Raya Idul Fitri bagi kerabat maupun rekan kerja, sehingga kehangatan suasana lebaran dapat begitu terasa meski tidak dapat berjumpa secara langsung”, ungkapnya.

“Tersedia 3 pilihan paket untuk Hampers Food in Rattan, diantaranya paket Arabic, Balinese, dan Seafood. Masing – masing paket memiliki keunggulan rasa yang unik dan dapat dinikmati ramai – ramai, 5 hingga 7 orang setiap paket karena porsinya sangat banyak. Setiap paket terdiri 10 macam menu, sudah termasuk makanan dan minuman. Seperti halnya paket Hampers Food in Rattan Seafood, terdiri dari nasi bakar ikan asin, gulai kepala ikan, pallumara, tuna asap rica – rica, sate cumi bakar, pepes, kerang tahu saus padang, gulai daun singkong serta tempe, telur balado, dan es kopi susu. Setiap paket di banderol dengan kisaran harga Rp 450.000 – Rp 550.000. Mengingat saat ini diberlakukan physical distancing, social distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Gastros resto siap memberikan layanan pengantaran untuk setiap customer yang melakukan pemesanan, sedangkan untuk informasi pemesanan paket Hampers Food in Rattan Gastros resto via online dengan menghubungi via Whatsapp atas nama David : 081342751253 atau Ozy : 082343625445”, tambahnya.(rls)