GrabFood Ungkap 5 Kebiasaan Makan Masyarakat Indonesia Selama Ramadan

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Tak terasa bulan Ramadan akan segera berlalu. Menahan lapar dan haus telah berhasil kita lewati, hawa nafsu juga telah dieliminasi, hanya sepertinya rasa rindu pada pujaan hati yang bikin nggak tahan sepanjang hari. Iya kan?

Ramadan tahun ini jelas berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika Ramadan biasanya lekat dengan acara buka puasa bersama, berkunjung ke sanak saudara, atau beribadah bersama, tahun ini kita diharuskan untuk menjaga jarak dan melakukan kegiatan secara virtual.

Tapi, ada satu hal yang sama. Yakni bagaimana makanan mempersatukan dan membawa kehangatan bagi tiap keluarga di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

GrabFood merangkum 5 kebiasaan yang dilakukan masyarakat Indonesia selama Ramadan 2020. Simak datanya berikut:

Fakta #1: Jumlah Ayam Goreng yang Terjual Setara Jarak Ancol ke Gedung Sate! Tahukah kamu bahwa pada bulan Ramadan ini sudah lebih dari 4,2 juta menu olahan Ayam Goreng yang terjual?

Jika kita menyusun piring dari 4,2 juta porsi Ayam Goreng ini secara mendatar, panjangnya mencapai 168 kilometer, atau setara dengan jarak dari Ancol di Jakarta Utara hingga Gedung Sate di Bandung!

Wah, kebayang banyaknya ya! Menu Ayam tetap menjadi primadona sebagian besar masyarakat pada bulan Ramadan.

Jika tahun 2019 lalu Ayam Penyet menjadi favorit, tahun 2020 aneka olahan Ayam Goreng seperti Egg Chicken Roll dan Ayam Goreng Crispy menjadi incaran.

Bedanya, tahun ini muncul 2 menu favorit baru selama Ramadan yang dipesan masyarakat Indonesia, yaitu Ikan Sambal Matah dan juga Bebek Goreng. Selain aneka olahan ayam, masyarakat Surabaya juga memiliki menu jagoan yang paling sering dipesan seperti Mie Ayam Pedas dan Udang Keju.

Sementara di Medan, Nasi Urap dan Kwetiau Goreng yang menjadi kesukaan. Beda lagi dengan di Makassar, dimana Jalangkote dan Es Pisang Ijo yang jadi incaran.

Ternyata masyarakat Indonesia di tiap kota, punya kesukaannya tersendiri ya untuk berbuka! Tidak mengherankan juga jika menu Ayam Goreng Krispi dan Nasi menjadi favorit masyarakat Indonesia yang dipesan melalui GrabFood untuk Sahur.

Fakta #2: Untuk Buka Puasa, Bukan Pisang Goreng Lagi, Tapi Udang Rambutan! Adzan Maghrib menggema, waktu berbuka puasa pun tiba. Pada tahun 2019 lalu, Pisang Goreng hangat dan legit dipilih masyarakat sebagai takjil pembuka puasa.

Tahun ini, mereka beralih ke DATA STORY: RAMADAN INSIGHT Udang Rambutan dan juga Mie Pedas! Untuk penyegar, pelanggan banyak memesan Susu Segar.

Jika kita melihat data di tiap kota, Es Krim menjadi favorit bagi masyarakat di Surabaya dan Bandung. Untuk masyarakat Medan, Milk Tea dengan Bubble yang segar menjadi nomor satu. Sedangkan di Makassar, menu lokal khas Es Pisang Ijo tetap di hati.

Fakta #3: Fitur Pengantaran Terjadwal Membantu Masyarakat Berbuka Puasa Bulan lalu, GrabFood perkenalkan fitur Pengantaran Terjadwal yang membantu pelanggan untuk dapat memesan menu kesukaan 2 hari hingga 2 jam sebelum waktu pengantaran. Sudah ribuan pengantaran dilakukan selama bulan Ramadan yang memanfaatkan fitur ini.

Data Grab menunjukkan bahwa 70% masyarakat memanfaatkan fitur ini untuk memesan hidangan berbuka, mulai pukul 12.00 siang – 15.00 sore untuk diantarkan pada pukul 16.30 – 18.00 petang. 5% pengguna fitur Pengantaran Terjadwal juga memanfaatkan fitur ini untuk memesan hidangan untuk sahur, yang diantarkan antara pukul 02.00 – 03.30 pagi. Kamu sudah coba fitur ini belum?

Fakta #4: Jumlah Pesanan Terbanyak Sekali Pesan, Berasal dari Bali! Saat kami melihat data lebih dalam, ada satu pelanggan dengan jumlah pesanan terbanyak dalam satu pesanan. Berlokasi di Bali, pelanggan ini memesan 27 porsi aneka makanan.

Termasuk Spaghetti Carbonara, Steak Sapi, Nasi Goreng, Grilled Chicken, dan masih banyak lagi dalam satu pesanan! Total harga pesanan mencapai hampir 2 juta rupiah. Jika kita hitung, harga

makanan ini juga dapat membeli 133 porsi Ayam Penyet dan Nasi! Wah bisa untuk Buka Puasa dan Sahur lebih dari 2 bulan!

Fakta #5: GrabKitchen Juga Diburu! Menu Bento dan Oriental jadi Favorit Selain GrabFood, masyarakat juga dapat memesan dari jaringan cloud kitchen GrabKitchen di berbagai kota di Indonesia. GrabKitchen menawarkan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memesan lebih dari satu jenis makanan sekaligus dalam satu pesanan, melalui fitur All in One!

DATA STORY: RAMADAN INSIGHT Belum Pesan Bingkisan Lebaran buat Orang Terkasih? Coba Layanan Berikut! Walau tangan belum bisa berjabat, jangan biarkan silaturahmi tersendat. Buat kamu yang mau memesan hantaran Ramadan, GrabFood bisa jadi andalan! Berikut beberapa program GrabFood menyambut Lebaran untuk

memudahkan Anda:

● Paket Bingkisan Lebaran: Sebuah menu khusus yang berisi seluruh merchant di kotamu yang menyediakan paket khusus hantaran Ramadan. Biasanya merchant telah menyediakan kemasan cantik, beserta pita dan kartu ucapan juga.

Tentunya ini akan memudahkan Anda memesan hantaran bagi orang tercinta, sambil membantu bisnis UMKM lokal bergerak. Paket Bingkisan Lebaran ini tersedia di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar. Mau kirim ke luar kota? Bisa! Jika Anda mau mengirimkan hantaran untuk kerabat di kota yang berbeda,

GrabFood bisa juga diandalkan.

Anda tinggal menuju aplikasi GrabFood, kemudian menggeser titik pengantaran peta ke kota yang kamu ingin tuju.

Aplikasi GrabFood akan otomatis menyesuaikan dengan merchant yang ada di kota tersebut. Anda tinggal pilih mau kirim apa dan bayar menggunakan OVO. Keren kan?

● Menu Rasa Mudik: Buat Anda yang lagi rindu-rindunya sama kampung halaman, jangan sedih. Meski gak bisa mudik, Anda tetap dapat menikmati kuliner khas kampung halaman bersama GrabFood berkat kategori menu khusus ‘Menu Rasa Mudik’ yang akan tersedia mulai 25 Mei – 7 Juni dengan berbagai promo menarik. Santapan seperti Gudeg, Sate Padang, Pempek, Soto Banjar, hingga Ayam Taliwang bisa kamu nikmati tanpa harus bepergian!

Head of Marketing GrabFood, Hadi Surya Koe Grab menjelaskan komitmen GrabFood untuk terus menghadirkan makna kebersamaan selama #dirumah aja.

“GrabFood terus berinovasi untuk memberikan pengalaman kuliner terbaik untuk menciptakan makna kebersamaan dalam Ramadan bagi para pelanggan. Kami berterima kasih atas kepercayaan pelanggan terhadap kami, dan juga ingin mengapresiasi mitra pengantaran dan mitra merchant yang terus bekerja keras untuk

memutar roda ekonomi.

Ia menambahkan, momen kebersamaan Ramadan yang hangat, terutama saat sahur dan berbuka, menjadi landasan kami dalam merancang berbagai program GrabFood #SiapAntarBerjutaMenu.

“Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemenangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin,” jelasnya. (Mimi)