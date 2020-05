Batalyon C Pelopor Brimob Tutorial Pelaksaanan Salat Id 1441H di Rumah

MAKASSAR, UPEKS.co.id —Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H kali ini terasa sangat berbeda dengan Hari

Raya Idul Fitri sebelumnya. Pasalnya pelaksanaan salat Id tahun ini, tengah berada di masa Pandemi Covid-19.

Dengan adanya wabah Covid-19 yang telah menjadi pandemi nasional, Kapolda Sulsel pun mengeluarkan surat edaran kepada seluruh jajarannya perihal pelaksanaan ibadah pada peringatan Hari Raya Idul Fitri 1441 H.

Berdasarkan Surat Kapolda Sulsel Nomor: B/1500/V/BIN.1.1./2020/ro SDM tentang pelaksanaan takbir, salat dan Khotbah Idul Fitri di rumah masing-masing bagi seluruh Anggota Polri Polda Sulsel.

Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel membuat sebuah video tutorial lengkap pelaksanaan Salat Idul Fitri di rumah. Video yang dibawakan oleh Pa. Urtu Batalyon C Pelopor Bripka Welo Susanto ini, rencananya akan diupload pada akun media sosial Batalyon C Pelopor.

Video tutorial ini berisi tentang panduan lengkap pelaksanaan Salat Idul Fitri mulai dari panduan Kaifiat Takbir, panduan Khotbah Idul Fitri, niat sebelum Sholat hingga susunan Saf pada saat Sholat Id di rumah.

Menurut Komandan Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel, Kompol Nur Ichsan, tujuan membuat video tutorial ini ialah untuk membantu personel beserta keluarga dalam menunaikan ibadah Salat Id di rumah pada Hari Raya Idul Fitri 1441 H yang tinggal beberapa hari lagi ini.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bone juga telah mengeluarkan imbauan untuk Salat Id di rumah masing-masing.

“Sehingga dengan adanya video ini saya harapkan juga dapat membantu warga Kabupaten Bone melaksanakan Salat Id di rumah bersama keluarga, ” ucap Ichsan, Kamis (21/5/20).

Terpisah Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Anis mengatakan, sebagai wujud nyata dari Bakti Brimob untuk masyarakat, pihaknya terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam menghadapi wabah Covid 19 yang telah menjadi pandemi Nasional.

“Selain mendirikan dapur lapangan kami juga membuat imbauan melalui lagu dan membuat tutorial panduan pelaksanaan ibadah untuk membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ini, ” kata Anis.(Jay)