Mercure Makassar Hadirkan Aneka Kue Kering Bisa Pesan Antar

MAKASSAR, UPEKS.co.id –Momen lebaran adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Muslim setelah sebulan penuh manjalankan ibadah puasa.

Menyambut hari kemenangan ini, Mercure Makassar Nexa Pettarani menghadirkan aneka kue kering untuk menambah manisnya Hari Raya Idul Fitri di rumah.

Diantaranya, aneka kue kering mulai dari Nastar Keju, Kastengel, Putri Salju, Red Velvet dan Choco Chips ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau.

Untuk Nastar Keju, Kastengel, Putri Salju dan Red Velvet ukuran 400 gram dibanderol seharga Rp60.000 nett per topless, sedangkan untuk Choco Chips ukuran 400 gram dibanderol seharga Rp65.000 nett per topless. Tersedia juga kemasan ukuran 200 gram yang dihargai masing-masing Rp35.000 net per topless.

“Ditengan situasi yang sulit saat ini, kami memilih untuk tetap optimis dengan selalu menghadirkan promo dan pelayanan yang maksimal bagi para tamu. Tidak terkecuali untuk menyambut Hari Raya Lebaran,” ujar Rian Irianto Anuggerah, Marcomm Manager Mercure Makassar Nexa Pettarani.

Kata dia, meskipun aktivitas kita lebih banyak dilakukan di rumah. Namun, kami berharap dengan menawarkan promo kue kering lebaran, kita tetap dapat menghadirkan suasana hangat dan gembira menyambut hari kemenangan dengan menyantap kudapan manis ini bersama keluarga di rumah.

“Ini juga cocok untuk menjaga dan mempererat silahturrahmi dengan kerabat meski tak bertatap muka dengan saling berkirim paket kue kering,” katanya.

Untuk pemesanan dapat dilakukan dengan sistem Pre-Order, tamu cukup memesan melalui whatsapp di nomor 082187399806 dan akan diantarkan oleh staff hotel sesuai dengan tanggal dan waktu yang ditentukan oleh tamu.

“Layanan pesan-antar ini disediakan gratis untuk pengantaran dalam jarak radius 3 km dari Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani. Sedangkan untuk jarak lebih dari 3 km akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,” ucapnya. (mit)