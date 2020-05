Kepala Desa Barugaia Salurkan BLT Dana Desa kepada 106 KK, Ini Harapannya

Selayar, Upeks.co.id- Desa Barugaia gelar penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DDS) tahun anggaran 2020 bagi masyarakat terdampak COVID-19, di Posko relawan Desa lawan covid -19 Kantor Desa Barugaia,Senin(18/05/2020)

Hadir dalam kegiatan tersebut ,Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lurah/Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Irwan Baso, S.IP, Camat Bontomanai Zulfikri, S.STP, Danramil Bontomatene Mayor CBA Bakri, SE,Kepala Desa Barugaia Muhammad Yusri, S.Si, Babinkamtibmas Aiptu Muh.Ilyas, Babinsa Serda Jainuri, Ketua BPD beserta anggota, Para Kepala Dusun,Tenaga Ahli Kabupaten, Pendamping Lokal Desa dan penerima manfaat BLT DDS.

Penyaluran BLT DDS bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 merupakan sebagai upaya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa.Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi melalui APBDes Barugaia untuk membantu beban masyarakat yang kurang mampu dan kehilangan mata pencaharian dengan adanya himbauan pemerintah pembatasan aktivitas diluar rumah karena adanya wabah Virus corona yang setiap saat bisa mengancam kesehatan bahkan bisa mengakibatkan korban jiwa.

Sehingga sebagian masyarakat kehilangan penghasilan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Setelah mewabahnya pandemi virus corona di indonesia sejak awal maret 2020 lalu, pemerintah pusat dan daerah melalui Kementerian Desa menginstruksikan kepada para kepala desa seluruh indonesia untuk segera melakukan perubahan APBDes agar di dalam APBDes hanya ada 3 (tiga) jenis program prioritas yakni Penanggulangan covid -19, Padat Karya Tunai Desa, dan Pemberian Bantuan Langsung Tuna Dana Desa.

Dengan demikian, Desa Barugaia yang di nakhodai Muhammad Yusri, S.Si segera melakukan langkah cepat dengan melakukan Musyawarah Desa Khusus dengan menghadirkan para Kepala Dusun, Ketua BPD beserta jajarannya, para RK dan RT, serta masyarakat dengan agenda tunggal Validasi dan penetapan “by name by addres” penerima BLT DDS di Desa Barugaia pada tanggal 20 April 2020 bertempat di Posko Relawan Desa Lawan Covid-19 halaman kantor Desa Barugaia.

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa,Khusus menghasilkan kesepatan bahwa sesuai edaran Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, masyarakat yang terdampak COVID-19 akan mendapatkan BLT DDS dengan beberapa kriteria atau persyaratan yakni bahwa penerima BLT DDS adalah masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial yang di keluarkan oleh Dinas Sosial dengan merujuk pada Basis Data Terpadu.

“Penyaluran BLT DDS kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus dan hasil verifikasi data dari Dinas Sosial penerima BLT berjumlah 106 KK.”Ucap Yusri kades Barugaia

Lanjut ia mengatakan bahwa Verifikasi data dari Dinas Sosial dimaksudkan agar penyaluran bantuan terdampak COVID-19 merata kemasyarakat karena ada juga beberapa bantuan yang disalurkan melalui Dinas Sosial selaku leading sektornya seperti PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang sudah berjalan sebelum pandemi virus corona serta ada juga bantuan dari OPD lain seperti halnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

“Dari Dinas Sosial ada beberapa jenis bantuan yang disalurkan ke masyarakat, terkhusus di Desa Barugaia diantaranya Bantuan Sembako yang akan di berikan kepada 100 KK, Bantuan Sosial Tunai via BRI 5 KK, via Post 30 KK dan via BNI 2 KK, dan juga ada perluasan PKH dan BPNT tambahan khusus diberikan kepada masyarakat miskin terdampak pandemi virus korona sebanyak 42 KK”. Tuturnya

Lebih lanjut Kepala Desa Barugaia Muhammad Yusri, S.Si mengungkapkan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DDS) yang terima oleh masyarakat dalam keadaan utuh sesuai yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo sebesar Rp. 600.000 akan diterima selama 3 bulan yakni periode Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2020.

“Harapan kami selaku pemerintah bahwa dengan adanya BLT ini, dapat bermanfaat secara maksimal sehingga dapat membantu meringankan beban masyarkat selama mewabahnya Virus corona yang entah kapan berakhir”.Harap Muh Yusri kades Barugaia

Sekedar diwartakan bahwa Penyaluran BLT DDS di Desa Barugaia walaupun pelaksanaannya di Kantor Desa Barugaia dengan mengumpulkan masyarakat akan tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga tetap menjaga jarak atau phisical distancing demi mencegah penyebaran Virus corona dan dianjurkan menggunakan masker dan mencuci tangan ketika masuk di halaman kantor Desa Barugaia.(Sya)