Dan Yon C Pelopor Peringati Malam Nuzulul Qur’an Bersama Anggota Via Daring

MAKASSAR, UPEKS. co.id — Komandan Batalyon (Dan Yon) C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel, peringati malam Nuzulul Qur’an bersama anggotanya melalui aplikasi online atau via daring, Sabtu (9/5/20) malam 17 Ramadan 1441 H.

Umat Muslim merayakan malam “Nuzulul Qur’an” atau malam turunnya Kitab Suci Al-Qur’an dari Allah SWT yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara bersama atau berkumpul di mesjid.

Akan tetapi pada malam Nuzulul Qur’an tahun ini terasa sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelum, hal ini terjadi akibat pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia.

Walaupun begitu dengan adanya pandemi ini, Institusi Polri mengeluarkan surat Kapolri nomor: 2855/V/BIN 1.1/2020/SSDM tanggal (6/5/20) tentang zikir dan doa bersama serentak seluruh Indonesia di lingkungan Polri yang dilaksanakan di rumah masing-masing.

Selain itu Kapolda Sulsel menguatkan perintah tersebut dengan surat Kapolda Sulsel nomor: B/1405/V/BIN 1.1/2020/ro SDM tanggal (8/5/20). Merujuk dari surat tersebut maka Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel melaksanakan peringatan malam Nuzulul Qur’an.

Kegiatan tersebut dilaksanakan via aplikasi online atau daring. Dalam kegiatan ini Personel Yon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel memanfaatkan beberapa ruangan Mako Batalyon C Pelopor.

Loading...

Diantaranya, ruangan rapat Wira Astha Brata, ruangan Wadanyon, ruangan Pasi Ops dan ruangan Para Danki dengan tetap menerapkan protokol pencegahan penularan Covid 19 dan personel lainnya di rumah masing – masing.

Menurut Komandan Batalyon (Dan Yon) C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, S.Sos, tujuan penggunaan aplikasi daring ini agar dapat mengawasi secara langsung pelaksanaan kegiatan ini terhadap seluruh anggota.

Tentunyanya kata Ichsan, pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan secara terpimpin dan serentak. Sehingga kegiatan ini dapat dilakukan secara bersama-sama.

“Peringatan malam Nuzulul Qur’an ini diisi dengan pembacaan Asmul Husna, Salawat Thibbil Qulup, pembacaan Likhomsatun, pembacaan Surat Yasin dan ditutup dengan pembacaan doa meminta agar pandemi Covid 19 segera sirna di bumi Indonesia, ” kata Ichsan, Minggu (10/5/20).

Selain itu, juga dipanjatkan doa untuk keselamatan para tenaga medis dan seluruh petugas yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 agar senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan selama menjalankan tugas.

Terpisah Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Anis mengatakan, ini sebagai wujud nyata dari Polri khususnya Bakti Brimob Untuk masyarakat.

Pihaknya tidak hanya melakukan kegiatan sosial melalui dapur lapangan yang membagikan ribuan paket berbuka untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.

“Kami juga melaksanakan kegiatan ibadah salah satunya dengan melaksanakan peringatan malam Nuzulul Qur’an serentak yang dilaksanakan di Markas Batalyon dan rumah masing-masing anggota, ” tutupnya.(Jay).