Data dan Digitalisme

Firman Kurniawan said

(Kabid Infokom PB HMI 2018-2020)

DUNIA yang kita huni saat ini adalah dunia yang ramah bagi siapa yang memiliki kesadaran atas informasi. Sebaliknya, mereka yang abai terhadap informasi mungkin mendapati dunia ini seolah “diam” tapi sebenarnya mereka tertinggal banyak hal karena abai terhadap pergerakannya. Sehingga mereka mendapati dirinya gagap atau lamban menghadapi kemajuan, perubahan dan kebaruan di lingkungannya.

Kemajuan teknologi mengubah banyak hal: tidak hanya mengubah perangkat-perangkat teknis menjadi lebih maju, makin cepat, efektif dan efisien, dan menjangkau lebih luas. Teknologi juga mengubah cara orang-orang mengapresiasi waktu. “Disiplin waktu” barangkali menjadi kosakata yang lebih memperoleh perhatian saat ini ketimbang sebelumnya. Teknologi memungkinkan “waktu” menjadi jauh lebih berharga sehingga orang-orang bertindak dengan kalkulasi rasional atas waktu.

Sebagai contoh, orang-orang di tepi stasiun rela bersabar di tepi stasiun hanya karena yakin – setelah membaca informasi kedatangan dan memperhitungkan waktu tempuh kereta – mereka memperkirakan bisa sampai di kantornya tepat waktu atau terlambat dengan waktu yang masih bisa mereka tolerir. Sebuah perusahaan berani memberikan gaji 200 ribu kepada karyawannya yang bekerja 8 jam per hari setelah memperhitungkan bahwa pendapatan yang bisa diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari angka tersebut per harinya.

Kalkulasi atas jarak tempuh, waktu, dan perhitungan-perhitungan lainnya – yang memungkinkan orang-orang bertindak berdasarkan waktu – dimungkinkan oleh teknologi maju. Perangkat-perangkat itu menyediakan data dan informasi yang detail.

Dalam kehidupan saat ini, informasi menjadi semacam pemandu bagi aktifitas kita sehari-hari. Keputusan-keputusan penting yang akan diambil seseorang selalu berpijak pada analisis dan kalkulasi rasional atas sejumlah informasi yang dikumpulkannya. Sebaliknya, tindakan-tindakan tanpa kalkulasi atas informasi disebut sebagai tindakan yang buru-buru, tergesa-gesa dan tindak punya arah dan target yang jelas.

Gejala-gejala di atas membawa kita pada apa yang disebut sebagai “masyarakat informasi” (information society). Dua nama, Tadlo Umeaso dan Martin Bangemann, dianggap sebagai pembawa gagasan ini. Yang pertama menyebut masyarakat informasi sebagai “the society getting informed through the computer”. Sedangkan Martin Bangeman menyebutnya “the revolution based on the information which is a picture of human knowledge. Technological progress makes possible to process, storage, regain and pass the information, in every possible form – verbal, written or visual – unrestricted by distance, time and volume”.

Selain sebutan “masyarakat informasi”, kita masih bisa dapati penyebutan-penyebutan lainnya, misalnya Post Industrial Society (Daniel Bell), Third Wave Society (Alvin Toffler), Society of Knowledge (Peter Drucker), Network Society (Manuel Castell), atau Communication Society (Armand Mattelart). Meski berbeda, ada satu tesis yang mereka sepakati: “information society is a new form of organization of the social and economic life”.

Terlepas dari nama-nama itu, ada beberapa hal yang bisa ditarik sebagai karakteristik dari masyarakat informasi. Pertama, masyarakat informasi bersifat global – sekat-sekat geografis menjadi insignifikan. Kesulitan yang disebabkan oleh bentangan jarak di masa lalu tidak berlaku lagi di masa teknologi informasi seperti saat ini. Kedua, masyarakat informasi mendorong kejelasan, kepastian dan keterbukaan. Kejelasan, kepastian dan keterbukan menjadi pijakan bagi kalkulasi rasional masyarakat informasi. Mereka bertindak dengan orientasi yang jelas. Sehingga hampir dari seluruh kegiatan yang penting dilakukan dengan tujuan yang jelas, yang memiliki kepastian.

Ketiga, masyarakat informasi berpijak pada pengetahuan. Ini menandakan bahwa pengetahuan menjadi rujukan yang utama dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan masyarakat informasi. Tak ada keputusan tanpa kejelasan dari pengetahuan. Kepercayaan – meskipun tak hilang sepenuhnya – tak menjadi sumber rujukan dalam tindakan. Keempat, lingkungan masyarakat informasi dipenuhi dengan hal-hal yang baru dan juga aturan yang baru. Aturan-aturan yang baru adalah konsekuensi logis dari kebaruan yang dihadirkan oleh pengetahuan. Kelima, masyarakat informasi memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap orang. Hirarki sosial – meskipun tak sepenuhnya hilang – tak lagi signifikan di dalam masyarakat informasi. Siapa pun – dengan penguasaan atas informasi yang jauh lebih baik – memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing.

Semua Bermula dari Data

Tetapi yang paling fundamental dari berbicara tentang masyarakat informasi tak lain adalah pengakuan terhadap eksistensi data. Kamus Oxford menyebut “data” sebagai: (1) “facts or information, especially when examined and used to find out things or to make decisions” dan (2) “information that is stored by a computer”. Dari definisi ini, data selalu diperlakukan sebagai hal yang berhubungan dengan bidang penelitian, pengambilan keputusan dan teknologi komputer.

Kamus Merriam Webster memberikan tiga penjelasan tentang data. Pertama, data dijelaskan sebagai “factual information” seperti stastik atau alat ukur lainnya yang gunanya sebagai dasar pijak bagi kerja nalar, diskusi dan kalkulasi. Kedua, data dijelaskan sebagai informasi dalam wujud digital yang bisa dipindah atau diproses. Ketiga, data dijelaskan sebagai informasi yang dihasilkan oleh perangkat atau organ penginderaan yang mengandung informasi penting, tidak relevan atau berlebihan sehingga mesti diproses agar memiliki ‘makna’ untuk bisa dimengerti.

John David Sanders, dalam “Defining Terms: Data, Information and Knowledge” membuat diagram hirarkis antara data, informasi, pengetahuan dan kebijaksanaan. Penjelasan ini bisa membantu kita dalam memahami bagaimana relasi data, informasi dan pengetahuan, mempertegas posisi dan pemahaman kita atas masing-masing konsep tersebut meskipun seringkali di kehidupan sehari-hari, ketiganya diperlakukan sama.

Loading...

Dalam diagram itu, Sanders menempatkan data berada di paling bawah, lalu di atasnya ada informasi, pengetahuan dan tertinggi adalah kebijaksanaan. Sanders lalu menulis: it is representative of a flow of progressive organization where knowledge is definitely more organized than information or data. Di sini, “organization” sebagai kata kunci. Organisasi memberikan nilai atau makna bagi elemen-elemen data, informasi dan pengetahuan. Data – oleh beberapa kalangan – dipandang sebagai bahan mentah. Sebagai bahan mentah, data – betapa pun kita miliki – tidak punya nilai guna. Data harus diorganisasikan untuk bisa dimengerti. Data yang terorganisir – meminjam diagram Sanders – adalah informasi, sedangkan informasi yang terorganisir bisa menjadi pengetahuan, dan puncaknya – organisasi tertinggi dari pengetahuan – adalah kebijaksanaan.

Apa yang ditunjukkan oleh John David Sanders – melalui diagram hirarkisnya – sejalan dengan banyak pendapat di kalangan ilmuan yang mengatakan bahwa sebenarnya antara data, informasi dan pengetahuan memiliki hubungan yang bersifat sequential order, kesatuan yang saling berurutan. Data diperlakukan sebagai bahan mentah bagi informasi, dan informasi adalah bahan mentah bagi pengetahuan.

Tentu saja pandangan hirarkis seperti ini masih bisa diperdebatkan. Tetapi dengan pemahaman ini, ada hal yang berguna bagi sikap kritis kita. Dengan memahami bahwa pengetahuan atau informasi bersumber dari organisasi data – sebagai bahan mentahnya, maka kita bisa menelaah suatu informasi dengan membongkarnya menjadi potongan-potongan data mentah. Dengan kata lain, kita berusaha untuk menelaah apakah data-data mentahnya bisa diterima? Apakah data-data tersebut bisa dipercaya? Apakah organisasi datanya dilakukan dengan kaidah berpikir yang benar?

Pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut hanya menandakan betapa informasi bukan sesuatu yang tertutup melainkan sesuatu yang terbuka. Informasi harus bisa diterima secara akal sehat melalui penggalian atas data-data mentah yang membentuknya. Dan ilustrasi ini membuktikan bahwa di dalam masyarakat informasi, tak ada sesuatu yang kebal dari koreksi, kritik dan penelaahan. Masyarakat informasi – sebagaimana disebutkan di atas – mendorong keterbukaan. Hanya karena keterbukaannya, maka kalkulasi rasional kita bisa bekerja dengan baik.

Digitalisme: Membuka Peluang atau Ketergantungan

Digitalisme bermula dari digital. Digital pada mulanya berarti “jari”, digitus. Ia lalu digunakan untuk menyebut angka dasar dalam matematika diskrit yang terdiri dari 10 digit dasar (sesuai dengan 10 jari sepasang tangan manusia). Meskipun belakangan, kombinasi angka 10 dibaca sebagai dua digit basis biner yang berlaku dalam komputer digital.

Tetapi digitalisme merupakan istilah yang bisa ditemukan dalam banyak bidang, seperti medis, seni, matematika dan fisika. Dan pengertiannya bisa berbeda-beda pada setiap bidang tersebut. Di sini, kita kerucutkan pada penggunaan istilah digitalisme dalam bidang teknologi informasi. Di bidang ini, digitalisme lebih berarti sosiologis yakni “berhubungan dengan penggunaan perangkat digital oleh orang-orang secara luas di mana kehadiran komputer dan perangkat komunikasi menjadi begitu lazim sehingga pengguna melupakan fakta bahwa perangkat ini berbasis komputer”.

Dengan mengacu pada istilah tersebut, maka masyarakat kita sudah masuk dalam lingkaran digitalisme. Seluruh kalangan masyarakat, terutama kalangan milenial – atau yang lebih muda – hampir merupakan pengguna perangkat teknologi. Pertanyaan reflektif yang mesti diajukan: apakah laju digitalisme merupakan jalan peluang untuk memperbesar kesempatan atau justru jalan menuju ketergantungan? Tidak mudah menjawab kedua hal ini. Sebab semakin lama kita berinteraksi dengan perangkat teknologi, semakin banyak pekerjaan kita yang mudah ditangani dengan cepat melalui bantuan teknologi. Teknologi seolah mempersembahkan dirinya sebagai pelayan yang tak pernah mengeluh, dan kita menjadi tuan yang bisa menyuruhnya melakukan apa saja tanpa kita perlu memperlakukannya secara manusiawi. Semakin lama, sang pelayan semakin mampu melakukan banyak hal. Mungkin saja, di masa depan, semua hal sudah dilakukan oleh sang pelayan yang bernama teknologi – kita tak membayangkan itu kapan.

Tetapi hal yang mungkin kurang disadari – atau mungkin tenggelam dengan kenikmatan teknologi, teknologi yang terlihat sebagai pelayan yang baik makin lama makin meninabobokkan kita dan membuatnya dirinya sebagai pelayan yang penting. Sang tuan semakin lama semakin kehilangan daya dan kemampuannya sebab kurangnya diasah dan digunakan sebagaimana mestinya. Apa yang terjadi bila sang pelayan yang baik tiba-tiba berhenti dan tidak mau melayaninya? Tiba-tiba listrik mati dan sang pelayan rupanya tak bisa berbuat apa-apa? Di sinilah kita – sebagai tuan atas teknologi – baru menyadari betapa teknologi tidak bisa menjadi satu-satunya pelayan kita, teknologi memberi kemudahan tapi juga menciptakan ketergantungan, dan ketergantungan bisa dirasakan pada saat teknologi tak mampu berfungsi.

Era digitalisme menawarkan baik dan buruk di mana kita harus menerimanya dengan bijaksana. Satu-satunya hal yang mesti kita pikirkan: pelayan terbaik kita adalah kita sendiri bukan teknologi. Teknologi tak melayani dengan penuh cinta, ia bergerak atas dasar instruksi mesin. Setidaknya pikiran ini memberi kita satu kendali atau rem untuk tak sepenuhnya jatuh cinta dan bergantung pada teknologi. Jatuh cinta dan ketergantungan yang dalam sama-sama membawa pada penderitaan. (rls)