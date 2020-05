Pelanggan Im3 Indosat Ooredoo Bisa Nikmati Viu Tanpa Registrasi

MAKASSAR.UPEKS.co.id— Kabar gembira bagi pelangan Im3 Indosat Ooredoo, Kini dapat menikmati seluruh konten premium Viu saat #DirumahAja tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan.

Menariknya lagi, pelanggan memiliki kebebasan memilih untuk menikmati Viu secara online ataupun dengan mengunduhnya terlebih dahulu dalam jaringan Indosat Ooredoo tanpa harus melakukan registrasi maupun proses

berlangganan Viu secara terpisah.

Sehingga pelanggan IM3 Ooredoo kini dapat menyaksikan film drama Asia terbaru dengan subtitle Bahasa Indonesia, seperti A World of Married Couple, When the Weather is Fine, serial Viu Original eksklusif, seperti Pretty Little Liars, The Bridge, Rewrite, Black, dan Assalamu’alaikum Calon Imam, serta Parasite yang memenangkan Piala Oscar, film box office Kim Ji Young born 1982, serial Meteor Garden yang legendaris, dan beragam tayangan

menarik lainnya di Viu.

Ritesh Kumar Singh, Chief Marketing Officer of Indosat Ooredoo mengatakan saat bulan Ramadan, menonton film atau drama merupakan salah satu kegiatan yang banyak dipilih orang untuk menghabiskan waktu selama berpuasa.

“Melalui kolaborasi ini, kami menghadirkan Viu Premium kepada pelanggan untuk menonton film dan drama favorit, TV series serta Viu Original di mana saja dan kapan saja. Pelanggan IM3 Ooredoo akan mendapatkan akses prioritas untuk menikmati seluruh konten di Viu dalam genggaman dengan menggunakan jaringan Indosat

Ooredoo,” tuturnya, Jumat (8//5/2020).

Disebutkannya, biaya normal berlangganan Viu Premium adalah Rp30.000 per bulan. Namun khusus bagi pelanggan IM3 Ooredoo, akses Viu Premium sudah termasuk dalam jaringan Indosat Ooredoo, tanpa biaya tambahan. Pelanggan cukup membuka aplikasi Viu dalam jaringan Indosat Ooredoo dan langsung dapat

menikmati akses ke seluruh konten Viu premium.

Sementara itu, Country Head, Viu Indonesia, Varun Mehta menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi pemahaman IM3 Ooredoo yang tinggi terhadap selera konsumen Indonesia, dan dengan senang hati mengawinkan kemampuan tersebut dengan komunitas Viu kami yang sangat kuat dan setia.

“Viu berkomitmen untuk terus menghadirkan konten-konten premium bagi pemirsa di Indonesia dan bangga dapat berkolaborasi dengan Indosat Ooredoo,” imbuhnya. (Mimi).