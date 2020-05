Balada Corona, Pemulihan Ekonomi atau Mengendalikan Penyebaran Virus

Oleh: Yansi Tenu, Alumnus Unhas Tinggal di Jakarta

SEORANG analis di Amerika Serikat melakukan analisa terhadap proses penanganan corona di Indonesia dengan mengatakan bahwa “ lambatnya penanganan , prioritas yang salah tempat dan ketidakpercayaan terhadap transparansi data akan membawa indonesia menuju krisis social –ekonomi dalam menghadapi virus corona “ Sana jaffrey nama analis itu Indonesia telah melakukan blunder dalam penanganan virus corona, dalam artikelnya yang di tayangkan Carnegie Endowment, Sana Berkesimpulan pemerintah Indonesia menunda langkah pencegahan dan mengandalkan klaim yang tidak terbukti bahw cuaca tropis akan memperlambat transmisi virus di Indonesia, ternyata tidak membuahkan hasil dimana Indonesia menghadapi sistim kesehatan yang runtuh dan resesi ekonomi selama dua dekade dan ancaman krisis sosial yang akan meningkat begitu kata artikel tersebut, ada beberapa unsur yang membuat pemerintah indonesia gagap dalam menangani corona.

Pertama; sikap penolakan terhadap krisis, kedua; data yang tidak transparan, terkesan di tutup-tutupi, dan ketiga; melibatkan unsur militer dan keempat politisasi krisis.

Kita mencoba menganalisa dari keempat proses tersebut, Pertama, sikap penolakan terhadap krisis, beberapa pengamat menyadari bahwa sikap pemerintah yang awal dari virus yang menyebar di wuhan merupakan peluang meningkatkan sektor pariwisata Indonesia, banyak yang memperkirakan bahwa virus corona sama dengan SARS, Ebola yang hanya bisa berkembang dan berdampak di beberapa Negara saja sehingga ada proses di mana pemerintah memberikan stimulus untuk mendongkrak kunjungan wisatawan dengan memberikan discount tiket penerbangan di beberapa destinasi wisata.

Malah di kemukakan bahwa corona tidak akan masuk ke Indonesia karena kata sering makan nasi kucing dan pelbagai guyonan yang terkesan meremehkan virus covid-19.

Kedua.Data yang selama ini tidak transaparan, pelbagai bantuan yang selama ini di berikan kepada rakyat ternyata antar datapenerima bantuan pusat dan daerah sering tidak sinkron, yang lebih parah lagi sudah berkali-kali pemilu di lakukan di Indonesia, data pemilihpun masih amburadul sehingga melahirkan apa yang pengamat katakan, ketidak tranparansinya data akan melahirkan kebijakan yang keliru,malah terkesan data di sembunyikan agar masyarakat tidak panik pada suatu kesempatan Presiden Joko widodo mengatakan hal tersebut selanjutnya karena mendapat kritikan yang keras, rapat Kabinet terbatas Presiden Joko Widodo meminta dengan tegas untuk membuka semua data yang ada sehingga kita akan tahu jumlah korban, yang di rawat, yang di pantau dalam karantina dan yang meninggal.

Ketiga, harus di akui keterlibatan militer dalam proses penanganan virus covid-19 tidak bisa di hindari, keberadaan militer dalam beberpa bencana memang menjadi alat Negara yang sangat bisa di andalkan, karena kemampuan pengorganisasian dunia militer sangat rapih dan mereka bekerja berdasarkan perintah sehingga melahirkan proses yang baku dan Keempatada politisasi krisis, kesan ini muncul sejak awal ketika gubernur DKI Jakarta yang sejak awal januari telah memantau perkembangan virus civid-19 sejak berkembang di wuhan sudah mulai melakukan proses awal yang menjadikan Jakarta sebagai ibukota negaraharus siap-siap jika benar bahwa virus civid-19 akan masuk ke Indonesia yang pasti Jakarta akan kena lebih awal, namun beberapa kesempatan apa yang di lakukan oleh Gubernur Jakarta terkesan di abaikan oleh pemerintah pusat, nanti sekitar pertengahan maret baru kemudian di umumkan langsung oelah presiden bahwa cluster pertama warga depok kasus 1,2 dan 3 adalah di daerah Kemang Jakarta. Selanjutnya ketika Gubernur DKI mulai meliburkan sekolah, mengurangi moda transportasi dari dan menuju Jakarta menimbulkan pertentangan di kalangan elit Jakarta sehingga Gubernur jakarta mendapat kritikan keras yang pada akhirnya seorang menteri menerbitkan peraturan tentang transportasi publik adalah urusan pemerintah pusat bukan daerah.

Membaca artikel tersebut, ada benarnya bahwa proses penanganan virus covid-19 memang terkesan lamban dan cenderung di sepelekan dan bahkan terkesan di politisasi sehingga melahirkan proses jumlah korban yang semakin meninggat dan tingkat warga yang terinveksi semakin banyak data per hari ini terjadi peningkatan yang makin besar data tangga 8 mei 2020 adalah Positif 12.438 kasus aktif, 9.465 meninggal 895 dan yang sembuh 2.317.

Pemulihan ekonomi atau menahan laju penyebaran virus ?

Banyak kritikan yang di terima pemerintah terkait kebijakan yang harus di lakukan dengan berbagai pertimbangan dan pengalaman beberapa Negara lain, lock down, tidak dimungkinkan oleh karena pemerintah sudah menghitung jika kebijakan tersebut di ambil maka semua kebutuhan rakyat harus di tanggung pemerintah sedang pemerintah tidak berada dalam posisi mampu melakukan itu, desakan berbagai pihak akhirnya melahirkan putusan PSBB ( Pembatasan social berskala besar ) dengan mengatur semua proses mulai dari pembatasan keramaian, menutup tempat-tempat wisata, meniadakan rapat-rapat umum yang sifatnya massal, membatasi kegiatan keagamaan dan menutup sebagian proses transaksi ekonomi yang bersifat keramaian dan membatasi transportasi massal.

Putusan ini adalah jalan tengah pemerintah sehingga masyarakat tetap dapat beraktivitas namun di batasi dengan berbagai sangsi, untuk mengefektifkan PSBB, maka parat keamanan di kerahkan sebagai bagian dari penindakan.

Pemerintah pusat menjadi sentral dalam PSBB ini dengan menerbitkan Kepres sebagai acuan dalam melaksanakan PSBB tersebut, dalam kepres itu di sebutkan bahwa karantina local di mungkinkan jika terjadi penyebaran wabah dengan skala kecil, pemerintah daerah yang merasa bahwa penyebaran virus makin massif, dapat mengajukan ijin pemberlakukan PSBB kepemerintah pusat melalui kementrian kesehatan dengan melampirkan syarat-syarat yang di perlukan.

Loading...

Sejak adanya kepres tersebut yang sebenarnya telah di lakukan oleh Gubenur Jakarta jauh sebelum PSBB menjadi pilihan politik Jakarta dalam menangani penyebaran virus covid-19 ini, Jakarta sebagai ibukota Negara mengajukan lebih awal PSBB tersebut dengan berbagai pertimbangan walaupun sebenarnya telah di laksanakan.

Kemudian untuk mendukung upaya Jakarta maka daerah penyangga Jakarta juga mengajukan PSBB, Depok, Bogor, Bekasi, tangerang sehingga PSBB tersebut menjadi cara baru dalam upaya mengendalikan virus secara massif, walauoun proses itu terkesan lambat namun dapat di lakukan upaya tersebut. Dalam perjalan PSBB terdapat berbagai macam masalah yang kesemuanya selalu kembali kepada data, dalam amanat PSBB, dengan mengendalikan jumlah aktivitas orang, meniadakan tranportasi dan mengurangi keramaian secara otomatis ada problem baru yang semakin hari semakin terasa berat, laju perlambatan ekonomi hal ini karena aktivitas dan tranportasi di batasi sehingga melahirkan pergerakan orang dan barang menjadi lambat pemerintah pusat merasa makin berat beban ini, di tambah lagi suasana Rhamadan yang sebentar lagi idul fitra menjadi kekhawatiran baru pemerintah pusat, Mudik menjadi masalah baru yang jika tidak di larang akan menjadi ledakan baru penyebaran covid-19 ini. Akhirnya putusan pemerintah meniadakan mudik dengan tegas.

Sejak PSBB di berlakukan di berbagai daerah, utamanya Jakarta mengalami penurunan jumlah positif, namun beberpa pengamat mengatakan bahwa proses penurun itu bisa jadi karena PSBB atau kesadaran masyarakat akan pentingnya membatasi diri keluar rumah, menggunakan masker, rajin cuci tangan dan menjaga jarak pisik serta meningkatkan imunitas tubuh dengan olah raga dan berfikir positif. Namun beberapa pengamat mengatakan justru belum kelihatan keberhasilan PSBB karena upaya itu belum keliatan, di tambah lagi pola komunikasi antar pemerintah pusat dan daerah yang buruk, pola kebijakan antar departeman yang tidak sinkron dan proses data bantuan antar pemerintah pusat dan daerah sering melahirkan konlfik di proses penyampaian bantuan sehingga di anggap bahwa PSBB belum berhasil menjadi alat untuk dapat mengendalikan virus covid-19.

Sebaik apapun sebuah kebijakan yang sudah di ambil, tetapi jika cara dan model komunikasinya buruk, maka hasilnya akan buruk, kata Dr aswar hasan dalam salah satu artikelnya.

Pola kebijakan yang tidak sinkron juga melahirkan proses yang tidak tepat, ada dualisme kebijakan yang bertentangan satu sama lain menjadi faktor utama gagalnya PSBB. Terbitnya surat edaran menteri perindustrian nomr 4 tahun 2020 yang mengijinkan 200 industri yang non esensial tetap beroperasi, sedang putusan peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020 adalah induustri nonesensial untuk covid-19 di dilarang beroperasi selama PSBB. Selanjut Menteri kesehatan melarang angkutan penumpang bagi Ojol, kecuali barang, sementara Permenhub nomor 18 tahun 2020 membolehkan ojol mengangkut penumpang namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Ambigunya putusan melahirkan kebingungan di tingkat pelaksana aturan tersebut.

Beberapa Negara seperti Amerika, Italia, spanyol dan beberapa Negara lain yang menerapkan lock down, ada kekhawatiran utama adalah laju pertumbuhan ekonominya menurun dan makin berat sehingga ada yang mencoba melonggarkan dengan berbagai pendekatan. Vietnam sama dengan kebijakan Indonesia ketatnya physical distancing, pasien di haruskan melakukan dieat ketat sekolah di liburkan, larangan ekspor hewan liar, dan penerbangan di hentikan sehingga Vietnam menjadi Negara dengan korban yang kecil, Negara yang melaukan lock down ketat mulai berat menanggung berbagai keperluan rakyatnya sehingga jalan lain adalah melonggarkan lock down.

PSBB sebenarnya adalah pilihan jalan tengah bagi Negara yang secara ekonomi tidak kuat menanggung beban dari kebijakan lock down, namun konsekuensi dari PSBB adalah pola penyebaran virus bisa jadi meledak dan tidak dapat di kendalikan dimana proses PSBB adalah piliha jalan tengah . Pemerintah pusat menilai bahwa dengan PSBB dan kesadaran tinggi dari masyarakat terlihat mulai orang yang terjangkit positif covid 19 makin menurun sehingga pemerintah pusat akan mulai melonggarkan PSBB. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas telah mengeluarkan statemen bahwa oleh karena vaksin virus belum di temukan maka masyarakat di harapkan dapat berdamai dengan virus tapi dengan tetap melakukan upaya penjegahan secara mandiri dengan tidak keluar rumah jika tidak penting, mengurangi keramaian, menggunakan masker jika beraktivitas diluar rumah dan sering mencuci tangan, protocol kesehatan itu tetap di lakukan oleh masyarakat.

Mengapa ingin di longgarkan sedang PSBB saja belum berhasil menahan laju positif covid -19 bahkan cenderung meningkat ?

Pemerintah mulai ingin melakukan upaya pemulihan ekonomi namun juga ingin mengendalikan penyebaran virus melalui kesadaran masyarakat sendiri, pilihan ini memang berat namun harus di lakukan, opsi pertama adalah menerbitkan putusan menteri perhubungan tentang transportasi utamanya pesawat udara dengan aturan yang ketat, bukan mudik tapi kerja, bisnis dan aktivitas lainnya yang tidak berhubungan dengan mudik. yang menimbulkan kegaduhan baru, para gubernur mulai protes, bahkan istana meluruskan menteri perhubungan tentang hal tersebut. Pemerintah di simpang jalan, antar memulihkan ekonomi atau menahan laju penyebaran virus, akhirnya cara yang akan di lakukan adalah pemerintah melakukan upaya pemulihan ekonomi dan masyarakat yang di minta untuk dapat mengedalikan penyebaran virus secara mandiri. the end (*)