Hotel Grup Phinisi Hospitality Tawarkan Program Beli Sekarang, Nginap Kapan Saja

Makassar, Upeks.co.id–Phinisi Hospitality Indonesia kembali melakukan inisitive dengan meluncurkan Harga Promo Kamar untuk semua hotel di bawah naungan Phinisi Hospitality dengan “LIMITED OFFER” mulai hari ini, Rabu 6 Mei hingga 31 Juli 2020.

Bagi Pelanggan setia The Rinra Makassar, Claro Hotel & Convention Makassar, Claro Hotel & Convention Kendari, Dalton Hotel Makassar dan Almadera Hotel Makassar dan masyarakat lainnya dapat membeli langsung voucher hotel atau pesan langsung dengan boleh memilih tanggal dan bulan menginapnya. Dan diberikan juga kebebasan memilih paket menginap mau satu atau dua malam dengan keuntungan yang sangat menarik pastinya.

“Promo ini terbuka untuk masyarakat yang tentunya sudah rindu akan fasilitas, pelayanan dan

kenyamanan menginap di hotel-hotel kami. Tentunya pengalaman dari situasi pandemic, kami jadi lebih memperhatikan lagi tentang kebersihan, kesehatan dan keaman bagi tamu dan karyawan yang ada di dalam lingkungan hotel. Dan ini menjadi prioritas utama kami,” ujar Ellen Tanti Martha Silaen, Corporate Director of Sales and Marketing Phinisi Hospitality Indonesia.

Loading...

Harga Promo berlaku mulai tanggal 23 Mei sampai dengan tanggal 28 Desember 2021. Waktu yang panjang agar pelanggan bisa benar-benar memilih waktu liburannya. Bisa digunakan mulai Hari Raya Lebaran nanti dan Holiday Season sepanjang tahun 2020 sampai 2021. Tidak hanya harga yang super promo, para pelanggan juga diberikan keuntungan lainnya, yaitu mendapatkan diskon 20% untuk Food and Beverage, 30% untuk Laundry dan 59% untuk potongan harga makan pagi untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun.

Masing-masing hotel memberikan harga promo. Untuk The Rinra Makassar memberikan harga promonya yaitu paket kamar Deluxe untuk 1 (satu) malam dengan Rp.650.000net dan 2 (dua) malam dengan hanya Rp1.200.000net.

Claro Makassar, Kamar Deluxe Rp. 550.000net untuk menginap 1 (satu) malam, dan untuk harga 2 (dua) malam lebih hemat dengan harga Rp1.000.000net. Claro Kendari, Kamar Deluxe dengan harga Rp550.000net untuk menginap 1 (satu) malam dan untuk yang ingin memilih menginap 2 ( dua ) malam dapat harga special Rp.985.000net.

Selanjutnya, Dalton Makassar dan Almadera Makassar juga tidak ketinggalan memberikan harga promo. Harga untuk Kamar Superior 1 (satu) malam hanya dengan Rp.350.000net, untuk harga kamar menginap 2 (dua malam) cuma Rp650.000net.

“Menginap kapan saja, langsung pilih tanggal dan bulannya sesuai dengan keinginan Anda. Pembelian dan pemesanan bisa langsung via website: www.phinisihospitality.com atau langsung via website hotel atau hubungi via whatsapp dan telephone hotelnya, ” tandasnya. (rls)