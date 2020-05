Tak Kenal Waktu, Dinsos Selayar Aktif Salurkan Bantuan Covid-19

SELAYAR.UPEKS.co.id— Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, melalui Dinas Sosial mulai salurkan

bantuan sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19, Sabtu,( 2/5/2020.

Sebelumnya diawali penyerahan secara simbolis,30 April ke keluarga penerima manfaat oleh unsur Forkopimda, Dandim, Kapolres Kajari. Dilanjutkan tim dari Dinsos dipimpin Kadis Sosial, Patta Amir, SP didampingi Camat,

Lurah, Kabid Linjamsos, Drs Ridwan dan Kepala Seksi PKBS Andi Sandra Esty Abriany,SE.

“Penyaluran bantuan ini merupakan instruksi Bupati Kepulauan Selayar sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak covid 19. Dua hari ini, kita salurkan bantuan sembako di Kecamatan Benteng menyusul kecamatan lainnya” Jelas Kadis Sosial, Patta Amir

Patta Amir mengatakan, memang ada keterlambatan penyaluran, mengingat dana yang dipakai adalah APBD, banyak hal yang mesti disiapkan belum lagi data dari Desa-Kelurahan harus melalui review dan diverifikasi pada OPD terkait.

Namun demikian, begitu data penerima dan berbagai kelengkapan administrasi rampung, pihaknya langsung bergerak melakukan penyaluran.

Ditemui di tengah penyaluran, Andi Sandra Esty Abriany mengatakan, penyaluran bantuan Covid-19 oleh Dinsos dilakukan dengan by name by addres dengan sistem penyaluran door to door langsung ke penerima manfaat, melibatkan Camat, Lurah dan dipantau unsur Kodim 1415, Polres dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar.

“Kami dan tim lainnya, Kodim Polres menyalurkan bantuan tidak mengenal waktu bahkan disalurkan langsung kemasyarakat sampai larut malam, karena ini adalah pekerjaan kemanusiaan dan harus segera diselesaikan, Ucapnya.

Berharap bantuan ini dapat meringankan beban kebutuhan ekonomi masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. (Sya).