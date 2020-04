PD Pasar Layani Pengantaran Sembako

Loading...

Makassar, Upeks–Sejak mewabahnya covid 19 di Kota Makassar, PD Pasar Makassar Raya langsung melakukan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat Kota Makassar. Selain menghadirkan 18 pasar tradisional sebagai tempat bertransaksi, PD Pasar telah melakukan berbagai upaya sebagai aturan dalam mengurangi interaksi dalam pasar dengan menyediakan pelayanan secara online dan offline. Upaya ini merupakan langkah taktis dan tanggap terhadap perkembangan covid 19 dan sekaitan pemberlakuan PSBB hingga 7 Mei mendatang.

Untuk sistem.offline, PD Pasar telah mengumumkan no telepon atau contact center 18 pasar se kota Makassar. Untuk sistim ini diberi nama cash on delivery (COD) dimana pembeli tinggal.memesan melalui telepon pasar yang dituju. Dan kurir siap mengantarkan.

“ini salah satu kebijakan kami dalam situasi saat ini. Kami bersedia melayani masyarakat,” ujar Dirut PD Pasar, Basdir.

Mantan anggota legislator DPRD kota Makassar ini mengaku pihaknya sudah menata sedemikian rupa keamanan dan kebersihan masing masing pasar melalui bantuan tempat cuci tangan dan penekanan pemakaian masker kepada pegawai pd pasar dan pedagang dalam pasar. Begitu pula di setiap pintu masuk pasar sudah disiapkan tempat cuci tangan. Sehingga menurut Basdir, pasar sudah melakukan antisipasi lehih awal. Kalau pun ada kebijakan jam operasional dibatasi karena PSBB, maka PD Pasar sudah menyiapkan alternatif online dan offline.

Setelah hadir di Malltronik dan gojek, kini Baruga Pasar hadir juga di Grab.

Salah satu aplikasi daring lainnya di Kota Makassar ambil bagian dalam membantu pemerintah Kota Makassar dalam penanganan covid-19 yaitu dengan memasukkan Baruga Pasar di aplikasi tersebut untuk memudahkan masyarakat berbelanja kebutuhan sehari-hari secara online.

Seperti diketahui bahwa Baruga Pasar merupakan salah satu program Perusda Pasar Makassar Raya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbelanja tanpa perlu cukup memakai aplikasi online atau memesan menggunakan layanan call center yang telah sediakan di pasar-pasar yang berada dibawah pengelolaan Perusda Pasar.

Penandatangan kerjasama antara pihak Perusda Pasar dan Grab dilaksanakan di Pasar Terong yang diwakili oleh Direktur Utama (Dirut) Basdir dengan Ahmad Hidayat sebagai Head of Sulawesi Area yang disaksikan oleh Bapak Pj. Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb, jumat (24/04/2020).

Dalam kegiatan tersebut hadir juga Adi Rengga Suharli sebagai Head of Business Development Sulawesi Area dari grab dan dari Bank Indonesia.

Sementara hadir mendampingi dirut pd pasar, Saharuddin Ridwan selaku direktur operasional dan kepala pasar Terong. (*)