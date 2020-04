Yamaha Borong Penghargaan Otomotif Award 2020

MAKASSAR, UPEKS.co.id– PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) berhasil menambah deretan apresiasi atas keunggulan produk-produknya.

Dilansir, kali ini prestasi tersebut diraih dengan memborong 9 penghargaan Otomotif Award 2020 yang merupakan jumlah terbanyak diantara pabrikan roda dua lainnya.

Penghargaan tersebut diantaranya, Bike of The Year : All New NMAX 155 dan untuk Matic, All New NMAX 155 : Best of Medium Skutik 150cc, Yamaha Lexi : Best of Medium Skutik 125cc, Yamaha XMAX : Best of High Skutik, Yamaha TMAX DX : Best of Big Skutik. Untuk Sport Retro, All New XSR 155 : Best of Sport Retro. Untuk Sport Naked, Yamaha MT-15 : Best of Sport Naked 150cc. Untuk Sport Fairing, All New R15 : Best of Sport Fairing 150cc. Dan yang terakhir

Moped, Yamaha MX King 150 : Best of Cub 150cc.

President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Minoru Morimoto mengatakan

pnghargaan untuk Yamaha ini, merupakan bukti kepercayaan dari konsumen.

“Kami menciptakan produk-produk tersebut dengan sepenuh hati buat konsumen, dan akan selalu berupaya menjadi pelopor dalam menghadirkan sepeda motor yang berkualitas dan memberikan pengalaman yang menyenangkan buat konsumen,” terangnya dalam keterangan rilisnya.

Lanjut dia, dengan cara tersebut, pihaknya akan semakin dekat dan “connected” dengan konsumen.

“Terima kasih banyak atas hadiah luar biasa ini, yang juga merupakan hasil dari upaya besar seluruh dealer Yamaha dan karyawan kami. Penghargaan ini pun menjadi penyemangat kami untuk terus berinovasi dan bekerja keras, walaupun di tengah kondisi pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Mewakili PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, ia berharap agar semua pihak baik para pengendara motor Yamaha dan keluarga, serta teman-teman di Indonesia selalu dalam keadaan sehat ditengah pandemi ini.

Sebagai informasi, terpilihnya motor-motor Yamaha di ajang Otomotif Award 2020 ini setelah melalui parameter penilaian untuk kategori sepeda motor yang meliputi desain, fitur dan teknologi, performa, riding position dan handling, konsumsi bensin, dan harga.

Semua motor di tiap kategori yang sudah dites oleh tim Otomotif dinilai dengan parameter tersebut, lalu yang mendapatkan poin tertinggi menjadi yang terbaik. Poin penting lainnya adalah yang berhak masuk Otomotif Award adalah motor yang sudah dites dan masih dijual. (Mimi)