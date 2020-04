Dan Yon C Pelopor Lepas Ratusan Paket Sembako Untuk Masyarakat Bone

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Pademi Covid-19 di Indonesia telah memberikan dampak yang masif kepada warga

ekonomi menegah kebawah. Dampak yang paling besar dirasakan oleh warga yang menggantungkan hidup

mereka pada jasa angkut orang seperti pedagang kaki lima dan buruh harian.

Pasalnya pendapatan mereka menurun secara drastis akibat pandemi Covid 19.

Demi meringankan beban hidup warga yang terkena dampak dari virus corona, Brimob Batalyon C Pelopor melaksanakan kegiatan “Gerakan Bakti Sosial Polri Peduli Covid-19*.

Gerakan yang dilaksanakan serantak oleh Jajaran Polri di seluruh Indonesia ini dilakukan dengan cara membagikan paket-paket sembako bagi warga yang terdampak Covid-19.

Dalam pelaksanaan Bhakti Sosial ini, seluruh personel Batalyon C Pelopor beserta Bhayangkari turut dilibatkan. Bahan-bahan pokok yang dibagikan kepada warga ini seluruhnya berasal dari sumbangan sukarela Personel Batalyon C Pelopor.

Setelah seluruh hasil donasi terkumpul, kemudian Ibu-ibu dari Bhyangkari Ranting Batalyon C Pelopor membungkusnya ke dalam paket-paket untuk selanjutnya didistribusikan.

Sebelum disalurkan kepada warga yang membutuhkan, Komandan Batalyon C Pelopor Kompol Nur Ichsan melepas rombongan penyalur bantuan yang dipimpin oleh Wadanyon C Pelopor AKP Andi Muh Syafe’i.

Kegiatan pelepasan ini dilakukan di halaman markas Batalyon C Pelopor Jl MH Thamrin No.70 kota Watampone dan turut dihadiri Jajaran Pasi dan Danki-danki Yon C Pelopor, Ketua Ranting Bhyangkari Yon C Pelopor Ny Upiek Ichsan dan Wakil Ketua Ranting Bhayangkari Yon C Pelopor Ny Yanti Andi Syafe’i.

Dan Yon C Pelopor, Kompol Nur Ichsan mengatakan, seluruh jajaran kepolisian melakukan kegiatan gerakan bakti sosial Polri Peduli Covid-19 yang dilakukan secara serentak termasuk Batalyon C Pelopor.

Sdapun tujuan dari kegiatan sosial ini adalah meringankan beban hidup warga yang terkena dampak pandemi Covid-19 dengan cara membagikan paket-paket sembako.

“Dan sasaran penerima bantuan sosial antara lain tukang becak, tukang ojek, pemulung, dan buruh harian. Selain itu kami juga membagikan paket sembako kepada panti asuhan, pengurus mesjid dan pekerja kebersihan, ” terang Kompol Ichsan.(Jay)