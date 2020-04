Honda ADV150 Raih Rookie of The Year

Jakarta, Upeks.co.id– Motor skutik premium Honda ADV150 dinobatkan sebagai Rookie of The Year pada ajang penghargaan tahunan Otomotif Award 2020 (16/4). Melalui penghargaan ini, Honda ADV150 berhasil mengukuhkan posisinya sebagai motor skutik penjelajah yang tangguh dalam melintasi berbagai kondisi jalanan di Indonesia.

Setelah melalui periode penilaian yang melihat dari sisi desain, fitur dan teknologi, performa, riding position dan handling, konsumsi bensin, dan harga, Honda ADV150 yang diluncurkan pada Juli 2019 berhasil meraih penghargaan sebagai Rookie of The Year pada Otomotif Award 2020. Periode penilaian pada ajang penghargaan ini dilakukan pada April 2019 – Februari 2020.

Menemani Honda ADV150, di segmen skutik All New Honda Scoopy terpilih sebagai Best Medium Retro Skutik. Selain itu skutik Honda terlaris di dunia yang baru saja disematkan rangka baru pada awal tahun,yakni All New Honda BeAT berhasil meraih penghargaan Best Low Skutik. Sementara itu di segmen sport khususnya motor trail, Honda CRF150L dipilih sebagai Best Low Dual Purpose.

Deputy General Manager Marketing Planning & Analysis Division PT Astra Honda Motor (AHM) Andy Wijaya menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan pada pecinta sepeda motor Tanah Air. Honda ADV150 yang baru diluncurkan pertengahan tahun lalu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di Indonesia sehingga menjadikan Honda ADV150 terpilih menjadi Rookie of The Year.

“Terima kasih atas penghargaan ini. Kami berharap kehadiran Honda ADV150 dapat senantiasa menemani pengendara dalam mobilitasnya memenuhi kebutuhan berkendara sehari-hari,” ujar Andy.

Menyesuaikan karakter pengendara yang aktif, Honda ADV150 hadir dengan desain bodi yang futuristik dan manly dengan bekal mesin 150cc eSP sehingga menyuguhkan performa yang responsif. Beragam fitur canggih yang disematkan pun menjadikan Honda ADV150 sebagai partner berkendara terbaik.

Di kelas skutik kelas 150cc, Honda ADV150 menjadi pelopor disematkannya teknologi Two Step Adjustable Windscreen yang berfungsi merubah dudukan windscreen sesuai kebutuhan para pengguna. Pada bagian pencahayaan, model ini telah menggunakan full LED yang menambahkan kesan tampil semakin futuristik. Lampu depan telah menggunakan LED dan dilengkapi sistem Daytime Running Light (DRL) yang modern. (rls)